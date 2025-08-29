Anhelo, un giro hacia el éxito

Pocas veces he visto mejorar tanto en tan poco tiempo. En menos de dos años, Anhelo ha mudado de espacio, pero lo más importante, también de concepto. Empezó con una cocina muy efectista donde la escenografía primaba sobre el sabores. Hoy nos presenta un menú donde no hay espacio al trampantojo. También el nuevo local es del todo distinto: pequeño, coqueto y muy actual.

Magret de pato / Urban

Cuando te sientas en la mesa de Anhelo lo primero que te llama la atención no es la comida, sino el vino. Esa bodega es un acto de generosidad. No solo por su tamaño (que impresiona si tenemos en cuenta que se ha construido en tan poco tiempo y con recursos propios), sino sobre todo, por sus precios. En Anhelo se han tomado la molestia de rebuscar entre lo mejor de la viticultura española para ofrecer una abultada carta de vinos en la que el precio de la botella rara vez supera los 35 euros.

Quisquillas con sus huevas y humus de coco / Urban

La elección es responsabilidad de Cristian Granero (cocinero y propietario), pero quien la defiende es Hortensia Bueno. Hortensia exhibe una cierta falta de conocimientos, pero también buenas aptitudes para el oficio. A poco que se forme se convertirá en un buen valor de la casa.

Cristian Granero fue panadero antes que cocinero y arrastra ese bagaje y también esa afición. Por eso la primera parte del menú (y me atrevo a decir que la más interesante) es un jugo en torno a la pastelería salada: galletas, bombones y pasteles que se interpretan con sabores salados de la tradición castellonense. Un esgarraet servido en tartaleta, un sablé de jamón, un babá de atún y aceitunas…. No son ideas muy originales, pero están muy ricas, y eso es lo importante. Además, demuestran una perfección técnica poco habitual. Se notan las madrugadas cociendo croisant y amasando madalenas. Eso y el compromiso con la calidad que adquirió en sus años de trabajo junto a Oriol Balaguer (uno de los mejores pasteleros de España).

Royal de pato con croisant de patata / Urban

Cuando llegan los platos principales la propuesta se relaja hacia una cocina de mercado que no renuncia a una perspectiva contemporánea: Quisquillas con sus huevas, clóchinas valencianas y humus de coco; suquet de raya con salsa suprema de levadura; royal de pato de Les Useres. Esa royal, canónica, estaba muy buena y se adereza con un toffe de chirivía y una parmetier de celery y vainilla. En el segundo pase del pato (un magret acabado en horno de brasas con setas confitadas) ese acierto se difumina porque al pato le faltaron unos días de maduración.

Suquet de raya con suprema de levadura / Urban

La sensatez de Cristian le lleva a confiar el pan a los profesionales. Él que ha amasado toneladas de masa madre mientras compatibilizaba el trabajo en el horno con los estudios de cocina, sabe que hacer pan requiere una dedicación extraordinaria incompatible con los ritmos de la cocina. Por eso los compra proveedores locales. Luego, en el restaurante, le da un toque en el kamado. Un detalle que sería resultón con panes mediocres pero que resulta innecesario cuando hay un pan tan bueno como este.

Galleta de tomate con su bombón líquido / Urban

Ficha

¿Dónde? Carrer del Mestre Ripollés, 6- Castelló de la Plana

Teléfono: 624 61 02 58

Lo mejor. Rectificar a tiempo sobre un concepto que nació equivocado.

Lo mejorable. El toque de brasas que le dan al pan. Con panes tan buenos resulta innecesario.

Lo imprescindible. El vino. Bueno, bonito y barato..

Precio medio: 80 euros