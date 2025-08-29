Tragedia y comedia profesional con 'El método Grönholm'

La búsqueda de empleo es un proceso arduo y competitivo que puede llegar a desesperar a cualquiera. Con el objetivo de obtener un cargo directivo, más de uno estaría dispuesto a hacer lo que sea, incluso si eso significa pasar por encima de otros postulantes. El Teatre Talía acoge hasta al 28 de septiembre la función 'El método Gröhnholm' que representa en tono humorístico la temática del ascenso profesional a toda costa.

"La trama central de esta función es la lucha de cuatro supuestos ejecutivos por un puesto de trabajo de director comercial en una empresa que se llama Dekia", señala el actor Diego Braguinsky, que interpreta a uno de los aspirantes al cargo. "Se trata de la lucha encarnizada y sin piedad por conseguir ese cargo. Ahí es donde la tragedia y la comedia se cruzan", explica Braguinsky, que destaca que "no hay nada más patético y más cómico que ver a una persona sufrir. Entonces, cuando los otros tres intentan que el cuarto sufra, ahí es donde se despierta la comedia", matiza el actor.

Diego Bragunski, Ferran Gadea, Jordi Ballester y Rebeca Valls, en el Teatre Talia / Ana de los Ángeles

Rebeca Valls, directora y actriz en la obra, recalca que "hay una cosa muy universal en este texto, que es optar a un puesto de trabajo. ¿Quién no necesita tener un trabajo para sobrevivir?", añade. "En esa necesidad, estos aspirantes están dispuestos a todo para conseguirlo", Valls explica las motivaciones que llevan a los profesionales al borde de su humanidad.

"El público se está riendo durante hora y media, pero se va con una reflexión muy profunda a casa", explica Valls, que da pie a pensar en qué debemos cambiar las personas y hasta dónde estan dispuestas a llegar.

Producción

'El método Gröhnholm' es una obra teatral que lleva 5 años de gira, aunque de forma intermitente: "Esta es una producción que empezó en 2019, y se estrenó en enero de 2020. Pero, vino la pandemia y entonces se suspendió", recuerda Diego Braguinsky. "Mientras tanto, desde el año 2020 hasta el 2025, hemos estado girando por la Comunitat Valenciana y por algún sitio de fuera, aunque esta es una producción totalmente valenciana, y para nosotros es un premio hermoso poder venir otra vez a València", agradece el actor.

"Rebeca junto con Gemma Miralles dirigieron la función en 2019, y ahora tenemos la suerte de tenerla con nosotros en escena, aparte de porque es una amadísima amiga y grandísima actriz, porque tenemos una coach permanente en el escenario", Jordi Ballester, otro de los protagonista, resalta el papel de Valls dentro del elenco.

A pesar de que el texto original, redactado por Jordi Galcerán, es antiguo, refleja una temática vigente en la actualidad como son los procesos de selección de personal. Sin embargo, a lo largo de las cinco temporadas, se ha ido ajustando a la modernidad: "El texto es tal cual, pero en comparación con la función de 2020, hemos actualizado la tecnología, como por ejemplo el uso de tablets, y para esta edición se ha renovado la escenografía para aportar más luz", desvela el elenco.

Además, "se comentó con Jordi Galcerán la posibilidad de incluir referencias a València, y aceptó trasladar la empresa, originalmente situada en Madrid, e incluir nombres y formas de hablar típicas de la Comunitat Valenciana", detalla el cuadro de actores, que además indica que "hemos hecho algún retoque en la interpretación y en algunas escenas", por lo que quien haya visto funciones anteriores, podrá disfrutar de nuevo la obra sin dejar de sorprenderse.

“En esta función nos hemos tomado muy en serio el trabajo con los personajes", señala Jordi Ballester. Aunque tenga el ritmo propio de la comedia, asegura que "hemos profundizado en ellos para que el público ría desde el primer minuto, pero también se lleve la sensación de haber visto un gran espectáculo”, agrega.

Rebeca Valls apunta uno de los peligros que contiene el guion: “La obra tiene el riesgo de caer solo en la comedia o en el drama, como ocurrió con la versión cinematográfica, muy distinta al texto de Jordi Galcerán, que no está contexto con esa adptación. Nosotros hemos encontrado el tono justo y, tras cinco años de gira, vemos cómo los teatros se llenan y el público sale encantado y reflexionando”, comparten.

Público

“Cada vez que salimos de gira, el público nos recibe con una ovación efusiva", confiesa Ferran Gadea, el actor que lucha por conseguir el puesto directivo como sus compañeros. Gadea asegura que "la función engancha desde los primeros minutos, cuando se revela que uno de los aspirantes es en realidad un empleado de la empresa", y, a partir de ahí, "la gente se convierte en parte activa del juego", destaca.

El espectador no solo empatiza con lo que ocurre, sino que también se pregunta qué haría él en esa situación, de esta forma, la dinámica invita a interactuar con lo que pasa en escena: "Hay momentos en que debemos contenernos para no reírnos con ellos”, comenta el elenco.

Texto

El guión de la obra refleja las presiones que desatan actitudes impredecibles en los personajes: “Este texto de Jordi Galcerán, que está tan bien escrito, a través de la comedia plantea hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué miserias muestras para conseguir un puesto", señala Rebeca Valls. La directora y actriz destapa una curiosidad que dio inicio a la creación de la historia: "Galcerán encontró la idea a partir de unos currículums hallados en un contenedor de basura, con anotaciones tan superficiales y despiadadas como ‘no la contrataría porque es gorda’ o ‘no lo cogería porque tiene un tatuaje’. De ahí surgió este juego cruel que, desde el humor, interpela directamente al público”, desvela Valls.

Premios

La obra ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica. Representada en más de 60 países y vista por alrededor de 2 millones de personas, ha sido merecedora de galardones como el Premio Max al Mejor Texto Teatral y el Premio Mayte al hecho teatral más destacado.

“A pesar de las dificultades del inicio, el montaje gustó muchísimo y a mí personalmente me otorgó una nominación como Mejor Actor Protagonista de Teatro en el Instituto Valenciano de Cultura por este personaje, lo cual fue una noticia maravillosa”, destaca Jordi Ballester.

Ante la cuestión de si podría variarse la obra para que cada función tuviera un culpable distinto, el elenco es claro: “No sería posible. Cada personaje tiene un arco definido desde el inicio y cambiarlo supondría reescribir toda la estructura. En Madrid se montó una versión con un final diferente, pero el nuestro es el original, y creemos que ahí reside la fuerza de la pieza”.