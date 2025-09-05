Alicante se convertirá en capital del vino mediterráneo

‘Un mar de vinos’ es el título genérico del simposio que, del 29 al 31 de octubre, convertirá a la ciudad de Alicante en la capital del vino mediterráneo. Durante tres jornadas la ciudad reunirá a especialistas de diversas latitudes del mediterráneo para compartir pasado, presente y futuro del vino mediterráneo, desde las diversas visiones de países como Armenia, Georgia, Egipto, Grecia e Italia, así como también de Alemania, Francia o Portugal, que cuentan con ciudades consideradas capitales internacionales del vino y con las que Alicante comparte patrimonio arqueológico y vitivinícola.

Entre los nombres que destacan del amplio programa de actividades y ponencias figuran los Master of Wine Sarah Jane Evans y Pedro Ballesteros, la catadora del equipo de Tim Atkin Beth Willard o los prestigiosos sumilleres María José Huertas y Ferran Centelles, que dirigirán catas temáticas en las que también estará presente el Fondillón de Alicante.

Toda la información del congreso, así como el registro de asistencias y ponentes están disponibles en reunionescientificas.marqalicante.com/el-mar-del-vino/.