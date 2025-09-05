Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante se convertirá en capital del vino mediterráneo

El Master of Wine Pedro Ballesteros estará presente en ‘Un mar de vinos’.

El Master of Wine Pedro Ballesteros estará presente en ‘Un mar de vinos’. / Urban

Vicente Morcillo

Vicente Morcillo

‘Un mar de vinos’ es el título genérico del simposio que, del 29 al 31 de octubre, convertirá a la ciudad de Alicante en la capital del vino mediterráneo. Durante tres jornadas la ciudad reunirá a especialistas de diversas latitudes del mediterráneo para compartir pasado, presente y futuro del vino mediterráneo, desde las diversas visiones de países como Armenia, Georgia, Egipto, Grecia e Italia, así como también de Alemania, Francia o Portugal, que cuentan con ciudades consideradas capitales internacionales del vino y con las que Alicante comparte patrimonio arqueológico y vitivinícola.

Entre los nombres que destacan del amplio programa de actividades y ponencias figuran los Master of Wine Sarah Jane Evans y Pedro Ballesteros, la catadora del equipo de Tim Atkin Beth Willard o los prestigiosos sumilleres María José Huertas y Ferran Centelles, que dirigirán catas temáticas en las que también estará presente el Fondillón de Alicante.

Toda la información del congreso, así como el registro de asistencias y ponentes están disponibles en reunionescientificas.marqalicante.com/el-mar-del-vino/.

