Gracia Guillem, nueva asesora jurídica de la DO Utiel-Requena
El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena ha confiado a la abogada Gracia Guillem Carrau la asesoría jurídica del organismo en sustitución de Fernando Medina tras tres décadas «de excelente servicio en defensa de los derechos e intereses del colectivo» según apuntan desde la entidad.
Guillem está al frente del despacho Carrau, decano de Valencia tras su fundación en 1881, y cuenta con una amplia experiencia en múltiples áreas del derecho, con especialización en figuras de calidad agroalimentaria, prestando sus servicios hasta la fecha a entidades tanto de la Comunitat Valenciana como del resto de España. Como hito destacado en los últimos años, Guillem fue la letrada que defendió los derechos de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena cuando la DO Cava se opuso a que esta zona productora adoptase el nombre de Requena, logrando una sentencia favorable para el colectivo de cavistas requenenses, que desde hace casi dos años pueden etiquetar sus espumosos con el término ‘Cava de Requena’.
La abogada afronta esta nueva etapa con una gran responsabilidad y con la ilusión que le otorga su vinculación personal con la región. Asume el reto con la confianza de que, a través de la DO Utiel-Requena, sus miembros puedan seguir creciendo e impulsando la economía y el bienestar de la zona.
- Herido de gravedad un hombre en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que 'el momento álgido' de la dana sería 'a las 18 horas en el interior
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- El incendio de un desguace en Quart de Poblet provoca una espectacular columna de humo negro
- Alerta en Mislata por una oleada de robos en viviendas
- El tráfico sigue creciendo en València con hasta 20.000 coches más al mes
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- València finaliza la limpieza del nuevo cauce: 'Es la forma de presionar a la CHJ para que asuma sus competencias