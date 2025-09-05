Rioja, el restaurante que nos merecemos

Rioja es el restaurante que los valencianos nos merecemos. Un espacio que homenajea la cultura de nuestro pueblo a través de su gastronomía. Vicente Rioja saca brillo a una cocina que parecía recluida a la intimidad. Hasta antes de ayer, nadie daba un duro por la paella de un restaurante. Hoy Vicente Rioja ha conseguido que los propios valencianos aplaudan la suya como aplaudían la que hacían sus abuelas.

Berenjena con panceta ibérica / SR

Para llegar aquí, Vicente ha recorrido un camino marcado por la perseverancia. No todo fue siempre así de bonito. Heredó un restaurante que multiplicaba por tres la capacidad actual, dividía por cuatro el precio y, aunque se comía bien, nunca aspiraba a la excelencia. Vicente luchó contra su padre (que no terminaba de entender la manía de su hijo por quitar mesas del comedor), contra un entorno que criticaba el aumento del precio y contra sí mismo (pues ha tenido cabalgar sus frustraciones una vez tras otra hasta conseguir la paella perfecta). Conozco la casa desde hace 30 años. Este éxito se ha forjado sobre el inconformismo de un cocinero que, con la vida aparentemente resuelta, se ha empeñado en alcanzar la excelencia.

Chipirón de ria / SR

Hoy, la paella de Rioja es la mejor de España. Fina, elegante, suave y personal. De grano suelto pero jugoso, firme pero sabroso. Aúna todas las virtudes de una buena paella sin arrastrar uno solo de los defectos que suelen asaltarla habitualmente (cocciones imprecisas, exceso de aceite, sabores indefinidos…) Los ingredientes tienen parte de culpa (pollo de corral de cuatro kilos que debe madurar durante días en cámara, conejo de capa parda, ferraura y garrofón de cosecha propia…), pero luego está la mano de Vicente y la sensatez de limitar el número de comensales para no bajar nunca el nivel del restaurante. Escucho en la mesa de al lado una crítica que pronuncian soto voce para no ofender a nadie «a esta paella le falta sabor». No es la primera vez que escucho el comentario referido a esta paella, pero no comparto la opinión. No le falta sabor. Lo que ocurre es que es fina y elegante y, como la belleza, se expresa a través de la armonía y la proporcionalidad.

Cocochas al pil pil / SR

En mi última visita descubrí un interesante y acertado giro en la carta del restaurante. Un giro hacia el terruño y la estilización del recetario tradicional: un esgarraet muy actual que aliña con un aceite emulsionado de pimiento, una pequeña berenjena asada cubierta con panceta ibérica, un interesante guiso de sepia sucia… tradición que se combina con homenajes constantes al producto: quisquillas de extraordinaria firmeza, raons, gambas de Dénia, cocochas en un delicado pil pil… Eso sí, Vicente debe pisar más firme aún en los aperitivos para que ningún detalle descabalgue la propuesta. Debe conseguir una fritura más crujiente en los raons, una textura más firme en los boquerones en escabeche y otra más sedosa en el helado casero de limón así como cuidar que el gazpacho de bienvenida esté realmente frío como para resultar de verdad refresecante.

Cresta de gallo con reducción de paella y crema de garrofón / SR

Rioja es un restaurante fantástico y lo que más me gusta de él es esa forma de poner en valor la cocina tradicional sin darse importancia y sin asumir ninguna concesión a la galería. Cocinan como sienten y atienden con absoluta naturalidad. En un acto de valentía incorporan a la paella (como siempre se hizo) la cabeza y el hígado del conejo, la pata y la molleja del pollo e incluso la cresta del gallo. Orgullosos de sus orígenes, ponen la familia en el epicentro del negocio. Un domingo cualquiera verás las tres hijas de Vicente trabajando en el comedor y a su mujer Virginia recibiéndote como si tú fueras uno más de los suyos. En familia llegaron hasta aquí, sobrevolando los momentos buenos y malos que se imaginan en un historia que acumula cuatro generaciones y juntos andan ahora empeñados en la excelencia. Exhiben cristalería de vidrio soplado, vajilla de diseño, mantel de lino y una bodega de ensueño. La cocina tradicional valenciana merecía este homenaje, pero nadie hasta ahora se había atrevido a regalárnoslo.

Vicente Rioja en el paellero del restaurante / SR

Ficha

¿Dónde? Carrer Verge del Fonament, 37, Benissanó.

Teléfono: 962 79 21 58

Lo mejor. La voluntad de llevar un restaurante tradicional a los límites de la excelencia.

Lo mejorable. Algunos detalles de última hora que la cocina debe mejorar en el

momento del pase.

Lo imprescindible. La paella. Sin duda alguna la mejor de España.

Precio medio. 75 Euros.