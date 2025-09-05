La vendimia se generaliza en la DO Valencia

La diversidad geográfica de las diferentes subzonas de la Denominación de Origen Valencia hacen que en esta demarcación vitivinícola la vendimia se prolongue durante prácticamente tres meses. Los primero racimos se recogieron ya a principios del mes de agosto, cuando comenzaron las labores de vendimia en algunas parcelas de la subzona de Clariano, las de variedades blancas de ciclo corto como la Gewürztraminer, la Chardonnay o la autóctona Verdil. Con un balance pluviométrico positivo que ha favorecido el desarrollo vegetativo de la vid, las previsiones en esta zona (la más al sur de la DO Valencia) auguran una cosecha algo superior a la de los últimos años, aunque todavía por debajo de la media de la última década.

Bodegas como La Viña manejan unas previsiones, en palabras de Jorge Caus, su director técnico, algo más optimistas que el año pasado en cuanto a volumen, pero con una calidad, maduración y sanidad de la uva «muy altas si se mantienen las condiciones climáticas». Otra de las bodegas de la zona, Pago Casa Gran, augura «mermas de hasta el 30% en las variedades blancas fruto de las granizadas de verano, aunque la excelente acidez del fruto avanzan unos vinos muy frescos y expresivos». En la bodega también destacan que para los tintos la de este año será «una añada de intensidad, de frescor y, gracias a las lluvias, de taninos elegantes y suaves».

De manera paulatina, la vendimia se va extendiendo estas semanas por otros de los territorios de la DO Valencia como Valentino y Moscatel, donde el viñedo evolucionan con normalidad y las previsiones que se manejan apuntan hacia una campaña con uvas muy equilibradas y de muy buena sanidad. La campaña de vendimia finalizará previsiblemente a finales del mes de octubre con las últimas recogidas de uva en las parcelas de mayor altitud de la subzona del Alto Turia.