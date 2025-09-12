Alicante Gastronómica propondrá un túnel de 150 vinos

El recinto IFA acoge durante el primer fin de semana del mes de octubre una nueva edición del congreso Alicante Gastronómica, un certamen que se ha convertido en referente a nivel nacional y que, al igual que en ediciones anteriores, continuará dándole un especial protagonismo al mundo del vino.

Entre los principales reclamos enológicos destaca, un año más, el túnel de vino, un espacio de cata libre que se postula como un escaparate de altura para más de 150 referencias distintas procedentes de denominaciones de origen como Alicante, València, Utiel-Requena, IGP Castellón, Jumilla, Yecla, Bullas, Ribera del Duero y Ardanza. Todas las etiquetas presentes en este espacio de cata participarán en el concurso en el que se elegirán los mejores vinos del Mediterráneo 2025.

El recorrido por el túnel del vino estará detalladamente orientado y señalizado para permitir a los visitantes poder plantearse rutas basadas tanto en las denominaciones de origen como en las variedades y diferentes tipologías de vinos. Además, en el recinto estarán presentes profesionales del sector con la finalidad de guiar a los visitantes que así lo deseen e incluso catar juntos los vinos del túnel.