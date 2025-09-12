Álvaro Casanova o la ambición del producto

"Pásate por Dénia a ver a Álvaro Casanova, es joven y tiene ganas. Te gustará» me aconsejó mi amigo y colaborador Vicente Gandía. Y me gustó. Mucho. Fui esperándome el típico bistró que monta un joven con ilusión y pocos medios y me encontré un restaurante de producto bárbaro y un profesional que derrocha ilusión. Tiene 28 años y ganas de comerse el mundo.

Carpaccio de gamba / sr

Cuando Álvaro se planteó abrir un restaurante lo primero que le vino a la cabeza fue Dénia. «Porque hay mar y puerto», confiesa. Sin embargo, el grueso de su carta se nutre de las lonjas de La Coruña. Álvaro justifica esa contradicción en un magnífico proveedor que le ha acompañado a lo largo de su corta carrera. Lo cierto es que ese pescadero misterioso (cuyo nombre se niega a comunicar ) me regaló una fabulosa cigala de 450 gramos que Casanova pasó virtuosamente por la brasa. También percebes, berberechos y almejas. Y bogavante azul, claro. El vivero del restaurante luce siempre una docena de ellos que se preparan a la formentereña o en arroz. También son gallegos casi todos los pescados (como el virrey o la merluza) que se preparan a la brasa con una donostiarra un poco subida de ajo y de guindilla. No renuncia, eso sí, a la gamba roja de Dénia, a las ostras valencianas y a alguna otra fruslería que repartan las lonjas locales.

Percebes gallegos / SR

Entre gambas y percebes, Álvaro ofrece también algún otro plato donde vuelca algo más de cocina. Es el caso del plato de huevo y huevas (una yema curada en soja con huevas de mújol y bonito) o el carpaccio de gamba. También arroces, claro. Llama la atención su versión del arroz a banda. Se sirve en dos vuelcos. Pescado y mariscos cocidos por un lado y un arroz seco elaborado con ese caldo por otro. Encontré el arroz demasiado dulce para estar sabroso y el pescado demasiado salado. Álvaro lo explicó porque «los dianenses lo comen mezclando el pescado con el arroz y una buena cucharada de ajo aceite». Respeto la tradición, pero si el arroz está bueno, quién quiere ocultar el sabor con una cucharada de ajoaceite.

Pimientos asados en grasa de chuleta / SR

Álvaro empezó con dieciseis años fregando platos en la Venta del Pilar y nada más entrar en la cocina tuvo claro que quería dedicarse a esto. Se matriculó en la escuela de hostelería y aprovechó cada periodo vacacional para hacer prácticas en restaurantes como Nerua, Mugaritz o el bodegón Alejandro. Lo habitual es que hubiera salido de allí soñando con tener un restaurante creativo en el que desplegar todo su talento. Sin embargo, se lanza por la cocina de mercado apostando por un producto excelente. Lo hace en un local modesto, a las afueras de la ciudad y en un entorno sin demasiado encanto. Invirtiendo todo el cash en la despensa a la espera de obtener beneficios con los que mejorar el comedor. Tal vez algo esté cambiando y la cocina de siempre esté volviendo a interesar a los jóvenes profesionales. Ojalá. Los clientes andamos cansados de tanto menú degustación donde hay más copias que creatividad, poco producto y mucho artificio.

Virrey a la brasa / SR

Ficha

¿Dónde? Urb. María Elena, Ctra. de les Marines, nº 97D, Dénia

Teléfono: 672 85 73 57

Lo mejor. La materia prima.

Lo mejorable. El local. Vale como punto de partida, pero esas cigalas merecen mejor escenario.

Lo imprescindible. Las cigalas. Enormes y fresquísimas.

Precio medio. 80 Euros.