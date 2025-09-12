Ca La Gata, la bodega de los vinos imposibles

De pequeños, los hermanos Navarro fantaseaban con el sueño de ser ellos los responsables de todo el proceso de la vid en las parcelas de Utiel que cada septiembre iban a vendimiar en la Sierra del Remedio y la Sierra de la Ceja. Viñedos que su madre, Carmen la ‘Gata’ (como popularmente se conocía a su familia en el pueblo), había recibido en herencia de su padre. Los años fueron pasando y los tres hermanos (Luis, Carmen y Raúl) salieron del ‘nido’ para continuar con su formación y dedicarse profesionalmente a otros sectores. Pero nunca se desprendieron de las tierras... seguían acudiendo a Utiel casi todos los fines de semana para ocuparse de los trabajos de labranza, poda y vendimia, recogiendo unas cosechas que vendían a bodegas de la zona.

Pero incluso aquellos fines de semana de adolescencia en el campo seguían dando rienda suelta a sus sueños, imaginando como serían sus vinos si algún día decidían ser los dueños de su destino ‘vitivinícola’. Y ese día llegó con la cosecha de 2020, cuando lanzaron el blanco de Merseguera Ca La Gata, un vino que dejó boquiabiertos a los más prestigiosos sumilleres y prescriptores. El proyecto había nacido años atrás, cuando los hermanos decidieron modificar los sistemas de cultivo de sus casi 20 hectáreas de viñedo para adaptarlas a prácticas biodinámicas (fueron pioneros en la zona) y ecológicas.

Comenzaron a mimar las parcelas más viejas de Bobal (con más de un siglo de vida), reinjertaron algunas parcelas singulares por su altitud y frescura apostando por variedades como la Riesling, y pusieron todo el foco en unas parcelas de Merseguera que parecían diferentes al resto.

Aquella primera añada de Ca La Gata Merseguera (que ellos mismos tildan en la etiqueta como blanco de montaña) fue el espaldarazo que necesitaban para meterse de lleno en el mundo del vino. De repente Ca La Gata estaba en cartas de restaurantes del prestigio de La Salita, Goya o Westin Palace, y la crítica se rendía a sus bondades con reconocimientos como el Baco de Oro, el título de Mejor Blanco del Año otorgado por el Club de Enófilos de València, el reconocimiento como Mejor Blanco de Merseguera de España por la guía Wine Up o la medalla de oro en los Berliner Wein Trophy.

Aunque los tres hermanos intervienen en todos los procesos, Raúl, el pequeño, es la cabeza visible del proyecto. Elaboran en las instalaciones de bodegas Palmera en Utiel, donde Navarro ejerce como gerente, aunque ya advierte que en un año contarán con su propia bodega, en formato ‘microbodega’, donde seguirán apostando por vinos monovarietales diferentes «a lo que hoy en día podemos encontrar en tiendas y restaurantes», reconoce Raúl.

El éxito de la primera añada de Ca La Gata Merseguera les hizo, contrariamente a lo que sucede habitualmente, tomárselo con más calma, y no sería hasta 2022 cuando presentasen sus otros dos vinos: un blanco de Riesling que destaca por su frescura, acertada acidez y volumen en boca; y un tinto de Bobal que llaman ‘Bobal en Castaño’, hecho con las escasas uvas de su parcela más antigua, plantada en 1912, y que descansa ocho meses en barricas de 500 litros de castaño procedente de Asturias. Un tinto fresco pero con volumen, de tacto sedoso y extraordinaria estructura. Se trata de ediciones muy limitadas (3.000 botellas en el caso del Merseguera, 700 en el Riesling y 600 en el Bobal) con unos precios medios entorno a los dieciocho euros del Merseguera o los treinta de los otros dos.

Un año después elaboraron un blanco ‘brisado’ de Merseguera que no ha tenido continuidad en las campañas posteriores debido a la escasez de uva para elaborar el blanco de Montaña, y para esta misma campaña tienen previsto lanzar un nuevo blanco, en este caso de Macabeo. Una colección de vinos que parecían imposibles en los sueños de estos tres hermanos y que se han convertido en una prometedora realidad.