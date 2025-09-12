Más ‘defensas’ para la vuelta a cole

Retomar las rutinas implica reordenar horarios, recuperar hábitos y preparar tanto el cuerpo como la mente para un nuevo curso . Según datos de noVadiet, cuatro de cada diez niños faltan al colegio durante los meses fríos debido a infecciones respiratorias. Esta cifra subraya la necesidad de reforzar las defensas desde el inicio del curso para minimizar las interrupciones y que los niños puedan afrontar el periodo escolar con la energía necesaria. Por ello es importante:

Desarrollar buenos hábitos alimenticios

Una buena alimentación no solo aporta energía, también protege frente a enfermedades y mejora el estado de ánimo, por lo que se considera la base para empezar el curso escolar con plenas garantías. En este sentido es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

Desayuno completo y equilibrado. Tras el ayuno nocturno, el cuerpo necesita reactivarse con una buena combinación de carbohidratos complejos, proteínas de calidad y fruta fresca. Un ejemplo de desayuno ideal para antes de ir al cole sería unas tostadas integrales con aguacate, yogur natural y una pieza de fruta.

Es importante introducir en la dieta proteinas vegetales, legumbres, cereales y proteinas / Levante-EMV

Comidas variadas y nutritivas. Las verduras, legumbres, pescados azules, huevos y frutas deben estar presentes a diario. Por el contrario, es mejor evitar ultraprocesados, azúcares añadidos, fritos y grasas saturadas de mala calidad.

Grasas saludables y micronutrientes. Las grasas del aceite de oliva virgen extra, los frutos secos o el pescado azul favorecen el desarrollo cerebral, ayudando a los niños en su aprendizaje. También es importante incluir alimentos ricos en hierro, calcio, fósforo, zinc y magnesio.

Hidratación constante. Aunque las temperaturas bajen, el cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. Lo recomendable es que los niños lleven su botella al cole y beban a lo largo del día, incluso aunque no tengan sed.

La importancia del descanso

Dormir y descansar bien refuerza la memoria, fortalece las defensas y nos ayuda a estar más frescos y relajados para una jornada de estudio exigente. Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta:

Rutinas de sueño estables. Lo ideal es que los niños duerman entre 9 y 11 horas diarias, dependiendo de la edad. Fijar una hora constante para acostarse y despertarse, incluso los fines de semana, ayuda a estabilizar el reloj biológico.

Desconexión antes de dormir. Es preferible evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse. En su lugar, es muy beneficioso mantener el hábito de leer, y para los más pequeños puede ser muy reconfortante acabar la jornada repasando lo mejor del día o realizando alguna actividad tranquila.

El descanso es clave para rendir bien / Levante-EMV

Ambiente adecuado en la habitación. El dormitorio debe ser oscuro, silencioso y cómodo. Una buena ventilación y una temperatura agradable, no demasiado calurosa, también influyen en la calidad del descanso.

Preparación progresiva. Retomar los horarios de forma gradual, días antes del inicio de las clases, hay que evitar que la vuelta resulte brusca. Se aconseja acostarse unos minutos antes cada día para ayudar al cuerpo a adaptarse sin esfuerzo.

Organizarse bien

Una buena organización diaria reduce el estrés, da seguridad y permite equilibrar estudio, juego y descanso, sin prisas ni conflictos, para ello es importante:

Preparar todo con antelación: planificar la compra de uniformes y el material escolar, y empezar con rutinas unos días antes ayuda a que todo fluya mejor desde el primer momento.

Actividades extraescolares bien elegidas: lo ideal es no sobrecargar, combinando una actividad deportiva con otra artística o formativa. Es importante que, sobre todo, entusiasmen al niño.

Tiempo al aire libre: no por empezar el colegio hay que dejar de salir al parque. Caminar, correr o simplemente jugar a cielo abierto no solo refuerza la salud física, sino que también mejora el ánimo, reduce el estrés y favorece la síntesis natural de vitamina D.

Psicomotricidad en niños / Urban

Mantener una actitud positiva

La preparación emocional también cuenta en la vuelta al cole. En este sentido la labor de los padres es fundamental, hay que demostrar entusiasmo, fomentar la confianza en los pequeños y acompañarlos en el esfuerzo que supone adaptarse al nuevo curso escolar.

Escuchar sin juicio. Es fundamental dejar que los niños expresen sus miedos y dudas ante el nuevo curso. Validar sus emociones sin corregirlas crea un entorno seguro y de confianza.

Acompañamiento activo. Más allá de preguntar de forma genérica cómo te ha ido hoy en cole, resulta más efectivo interesarse por algún aspecto de forma concreta. ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué te ha sorprendido hoy? ¿Con quién has jugado? Este tipo de preguntas fomenta la reflexión y ayuda a expresarse a los más pequeños.

Refuerzo positivo. Hay que reconocer los logros de los niños, por pequeños que sean, ya que eso les motivará para seguir esforzándose. Si queremos que nuestros hijos sean optimistas, hay que comenzar por hablar de una manera positiva acerca de su nueva etapa escolar.

Los niños como protagonistas. Involucrar a los hijos en la rutina diaria suele dar excelentes resultados. Para ello, nada mejor que invitarles a planificar la merienda, a elegir su material escolar o a establecer los horarios semanales, lo que les hará sentirse protagonistas y aumentará su motivación.