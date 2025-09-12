La DO Cava abre nueva convocatoria para su ‘Cava Academy’

La pandemia de 2020 supuso un antes y un después en nuestro día a día, también en el sector del vino, que se vio obligado a potenciar las relaciones on-line con los consumidores, sobre todo entre muchas bodegas que tuvieron que focalizar sus ventas a través de tiendas alojadas en sus páginas web. En ese contexto, la DO Cava, presidida por Javier Pagés, decidió ir más allá lanzando un curso de formador en cavas desarrollado a través de su canal digital y con el apoyo de profesionales de contrastada experiencia como el Master of Wine Pedro Ballesteros o el sumiller Ferrán Centelles.

Cava Academy se ha convertido, cuatro años después, en una plataforma perfecta para adentrarse en el apasionante mundo de los vinos espumosos de método tradicional, los de segunda fermentación en botella, cada vez más demandados y apreciados por los consumidores.

Estos días (en concreto hasta el 21 de septiembre) está abierto el plazo de preinscripción para el curso que otorga el certificado oficial de Formador en Cava, una oportunidad única de acceder a un plan de estudios personalizado del cuál ya han formado parte muchos profesionales de todo el mundo.

Aunque la filosofía del curso es digital, también incluye una parte práctica de cata de cavas, ya que al formalizar la matrícula el alumno recibe un estuche con seis cavas diferentes para poder realizar una video-cata conducida por los profesores del curso on-line. El curso se sustenta en ocho bloques diferentes en los que los participantes adquieren conocimientos sobre el Consejo Regulador de la DO Cava, los tipos de viticultura empleados en el viñedo, la elaboración, crianza, clasificación y garantía de calidad del cava, la cata de estos vinos espumosos y su vinculación con la gastronomía.

Aunque el planteamiento y desarrollo del curso es absolutamente flexible, desde el Consejo Regulador de la DO Cava se plantea como un ciclo de tres semanas con una dedicación de unas cuatro horas semanales. La Cava Academy nace con la intención de formar a los expertos en cava del futuro, para lo que han creado contenidos exclusivos a los que se puede acceder a través de su plataforma. La preinscripción para esta nueva convocatoria se puede formalizar en cavaacademy.com.