Eugeni Alemany: "En este oficio nunca llegas a la meta"

El cierre de Canal 9 le sirvió a Eugeni Alemany para «reinventarse». Y, aunque parezca paradójico, el quedarse en el paro le empujó a «iniciar nuevos proyectos» y con ellos despegar profesionalmente. En estos momentos, el valenciano es uno de los rostros más populares de Telecinco y À Punt y, en el teatro Olympia , acaba de estrenar «La persona no descansa», todo un carrusell de risas.

Eugeni Alemany actúa en el teatro Olympia / Tourmalet

«La persona no descansa». Aunque la historia no va de eso, se te puede aplicar perfectamente. El título te va como anillo al dedo.

Este verano lo cierto es que sí. Se me juntaron las grabaciones de ‘A la saca’, el concurso que presento en À Punt, con ‘Agárrate al sillón’ en Telecinco y el estreno de mi nuevo espectáculo que ya se puede ver en el teatro Olympia. Así que más de un día he acabado diciendo que ‘La persona no descansa y le va a dar algo’.

¿Eres de los de aprovechar el momento?

Lo que uno tiene que aprender es a reconocer que clase de momento quiere aprovechar porque hay momentos que no vuelven. A veces la situación profesional no encaja con la personal. Hay momentos más irrepetibles que otros. Cuando nació mi hijo mayor vivía en Madrid porque allí estaba mi trabajo. Como no quería perderme el día a día de mi familia, decidí volver a València, donde no había a penas opciones laborales, pero pensé, ‘ya me buscaré la vida’..

¿El tirón de ser un rostro televisivo se traduce en más público en tus espectáculos?

La tele ayuda, no te voy a engañar, pero a mí lo que más me funciona para dar a conocer mis espectáculos son las redes sociales porque son una manera de establecer una complicidad con el público, de que te tomen cariño y de que sepan dónde actúas o qué proyectos profesionales estás haciendo. Me siguen muchas más mujeres que hombres por redes, pero luego vienen al teatro con el marido. Y después de ver la obra, esos maridos me dicen sorprendidos: ‘he venido por acompañar a mi mujer, pero, chico, me he reído mucho. Te lo curras’.. ¡Acabo siendo el descubrimiento de muchos hombres que no daban un duro por mí!

¿De dónde has sacado el tiempo para crear este nuevo espectáculo?

Trabajo a fuego lento. Me ronda una idea y la voy macerando lentamente y a partir de ahí se va enrollando un alambre. También me ayuda a escribir y a dar forma al show mi mujer y socia, Yolanda, que es guionista y directora de entretenimiento. Los últimos meses son más intensos porque hay que estudiar, ensayar, formar equipo, decidir la puesta en escena y vender entradas. ¡Por favor, que la gente venga al teatro!

¿Con qué se va a encontrar el espectador?

Con una comedia de historias familiares y algo del más allá. Siempre intento combinar en mis espectáculos el humor, con momentos de improvisación y de interacción con el público. Pero la gran novedad de La persona no descansa es que hemos incorporado también algún fenómeno paranormal y algún que otro sustito. ¡Reinventarse o morir!

¿Eres tan extrovertido como pareces, o ese es tu personaje?

Siempre he sido muy muy ‘xarrador’, como mi padre. Soy de los que se enseguida se pone a hablar con el que sea. Mi mujer me dice que no callo y me paro a ‘xarrar’ con cualquiera.

¿El showman nace o se hace?

Esto es como el que hace deporte. Se puede nacer con cierta predisposición natural al fútbol, pero el futbolista profesional entrena, se esfuerza y compite. De hecho, creo que el artista que no se prepara las cosas o que cree que con su gracia natural ya está todo hecho, se estanca. El talento debe ir acompañado de esfuerzo, trabajo y profesionalidad, aunque solo sea por respeto al público que ha pagado una entrada por verte y te está dedicando su tiempo, que también es algo muy valioso.

¿Es el éxito tan gratificante como parece?

Yo tengo la mejor fama que se puede tener. La gente por la calle no me pide fotos, sino que me saludan o nos paramos a ‘xarrar’. Es una sensación como de ir por tu pueblo encontrándote con gente que os apreciáis. ¡A la que le piden fotos es a mi suegra! Que ya la paran hasta en El Corte Inglés. Y en España una persona solo puede decir que es famosa cuando la reconocen en El Corte Inglés.

Ahora todo es ‘bonito’, pero ¿has sufrido mucho para llegar hasta aquí?

Es que no hay un ‘aquí’. En este oficio nunca llegas a la meta y tampoco debes creerte que has llegado, porque entonces bajas la guardia o te haces un engreído. Siempre hay que renovarse y reinventarse. Siempre hay que esforzarse por seguir conectando con el público. Incluso me atrevería a decir que ahora sufro más que antes porque con el paso de los años, la carga de responsabilidad por no decepcionar o aburrir aumenta. Vamos, que la persona no descansa.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?

¿Profesional? El cierre de Canal 9. Yolanda y yo nos vimos sin trabajo y con un niño acabado de nacer. Nos reinventamos. Nos hicimos autónomos y empezamos con los monólogos, las redes, un blog... Fue un momento difícil e incierto pero nos sirvió para ganar confianza en nosotros mismos y para atrevernos a emprender nuestros propios proyectos.

En tus espectáculos eres tu jefe y trabajas solo, o como mucho con tu mujer, y en la tele estas a la orden de un director y trabajas con muchísima gente. ¿Es difícil adaptarse a estos cambios? ¿qué prefieres?

Me gusta combinar los dos ámbitos. Me gusta tener mis espectáculos teatrales donde ahí yo soy el jefe y puedo decidir todos los aspectos de lo que hago, pero también me gusta tener otros trabajos en equipo, como es el caso de la tele, en el que soy uno más y no tengo tanta responsabilidad, con lo que me puedo relajar y disfrutar más del proceso y de las bromas con el equipo.

Y al hilo de eso, ¿te sientes mejor en los directos sobre el escenario o los programas grabados y producidos?

Son energías distintas. La tele es un trabajo colaborativo y el éxito es compartido porque todo depende de una cifra que da un audímetro al día siguiente. Pero en el escenario ves la cara de la gente, su reacción... Sientes que se lo estás haciendo pasar bien aquí y ahora. Me gustan mucho las dos cosas y me siento un privilegiado por poder combinar ambos mundos: la tele y los escenarios.

¿Has encontrado en los concursos la horma de tu zapato?

Supongo que sí. Me gusta recibir a la gente. Bromeo con que soy un poco como Julie, la de ‘Vacaciones en el mar’. El relaciones públicas, no de un barco, si no de un plató de televisión. Me gusta cómo se refieren en inglés al presentador. Es ‘host’ que significa anfitrión. Así me siento yo. Me falta ofrecerles lionesas y café.

¿Dónde te ves profesionalmente dentro de cinco años?

Acabo de desplegar velas con ‘Agárrate al sillón’ en Telecinco y espero que ‘La persona no descansa’ tenga una gira larga. ‘A la saca’ está consolidado como uno de los espacios más vistos en A Punt. Ahora mismo esos son los centros de gravedad sobre los que orbito. Pero igual viene un meteorito y me arrea. ¿Quién sabe?

Tú le sacas la sonrisa y haces feliz a la gente, pero ¿quién te la saca a ti? Y ¿de dónde o dónde rebuscas para coger fuerza cuando tienes un mal día?

Me gusta mucho ver series mientras como pipas. Es mi mayor adicción. Últimamente he visto ‘Hacks’ en HBO, que además trata sobre el mundo de la comedia. Pero de donde saco fuerzas es precisamente de gastarlas. Me he aficionado al pilates. Aunque este verano reconozco que no he ido nada, porque con tanto proyecto, la verdad es que no he descansado. Y si alguien más se siente así, que venga al teatro a verme. No puedo garantizar que le guste, pero sí que durante hora y media va a estar fresquito y descansado y, oye, con los calores que hemos pasado este verano, venir al teatro siempre es una buena opción.