Arte, vino, gastronomía, territorio y música en Nómade 2025

Algunos de los enclaves de más belleza de Terres dels Alforins y Ontinyent serán los escenarios de los diferentes conciertos y experiencias que configuran el cartel de Nómade, un festival en pequeño formato que alcanza su cuarta edición con un atractivo programa del que sobresale la actuación del grupo Duncan Dhu, en plena gira por todo el país con motivo de su cuarenta aniversario. El grupo de Mikel Erentxun se presenta como cabeza de cartel en un concierto programado para el sábado 27 de septiembre en el Parque de la Glorieta de Ontinyent junto a Las Migas y Hermano Salvaje.

La propuesta musical del Nómade 2025 se completa con Juanjo Figueroa + Invitadxs, que actuarán en el Lavadero de La Font de la Figuera el viernes 26 en la presentación del festival; La María y Cosmic Wacho, también el viernes en el marco de Bodegas Arráez; Los Mejillones Tigre el sábado 27 en el Museo Textil de Ontinyent y Eladio y Los Seres Queridos, que pondrán el broche final a las propuestas musicales el domingo 28 en la Plaza del Ayuntamiento de Bocairent.

Pero aunque la música capitaliza el cartel del festival, los promotores del evento (integrado en el proyecto ‘Festivales Territorio’) han diseñado un atractivo programa de experiencias con destacado protagonismo de los vinos y la gastronomía de esta zona del interior de Valencia. Así, la bodega Vinya Alforí acoge una de las propuestas en la que los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir las renovadas instalaciones de una de las bodegas con más historia y que conecta lo enológico con el paisaje, la tradición y el trabajo sostenible. La experiencia se completa con un almuerzo al aire libre en el que se podrán catar los mejores vinos que actualmente produce esta firma vitivinícola. Entre las experiencias también destacan las visitas guiadas a la Bastida de les Alcusses en Moixent o al Museo Textil de la Comunitat Valenciana en Ontinyent. La Ruta Patrimonio en Bocairent o el Brunch en Finca La Escalera de Ontinyent son otras de las propuestas de este año, junto a la ya tradicional cata de territorios para adentrarse en la diversidad de los vinos de los Festivales Territorio en un espacio patrimonial de Ontinyent y que se presenta como una ocasión única para quienes buscan conectar con el sabor del territorio en copa. La programación complementaria del festival se completa con la exposición Memoria de un Territorio con ValenciaPhoto’25 en Bodegas Arráez, en la que se expondrán más de sesenta fotografías de Francesc Vera y donde se realizará una cata sensorial protagonizada por algunos de los mejores vinos de las bodegas ubicadas en Terres dels Alforins.

Otra de las grandes novedades que plantea Nómade 2025 es el Mercado Gastro(Arte)Sano, un evento dentro de la programación del festival que se celebrará el sábado 27 en Ontinyent y el domingo 28 en Bocairent en horario de mediodía. Con entrada libre, será un espacio con música en directo. La propuesta gastronómica será de Taullel Gastronómic y A Leña Cocina Rural con una selección de Wine Bar con bodegas de la zona como Los Frailes, Rafa Cambra, Celler Can Leandro, Vinya Alforí, Bodega Fil.loxera y Bodegas Arráez.

Siguiendo la línea del festival de colaborar con el tejido local, se ha puesto en marcha una campaña junto a la Asociación de Comercio de Ontinyent en la que los clientes de los establecimientos locales podrán conseguir entradas, abonos y otros premios con una campaña de rascas. «Comprar at comerç local et porta al Nómade» es el nombre de la campaña, que en esta edición se estrena en Ontinyent con vistas a implementarla en más localidades en las próximas ediciones.

Para garantizar una movilidad sostenible por los diferentes escenarios del festival se activará un servicio de autobuses con paradas en Valencia, Moixent, La Font de la Figuera, Xátiva y Ontinyent. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad que ‘Festivales Territorio’ implanta en todos sus eventos, entre los que se incluye Nómade. De esta forma, el público colaborará en reducir el impacto medioambiental del evento y en cuidar el territorio en el que se celebra.

‘Festivales Territorio’ es una marca creada por la promotora gallega i-Radia Crea que agrupa una serie de festivales culturales que se celebran en entornos naturales de la península como Ribeira Sacra, La Rioja Alavesa, Tierra Bobal y Terres dels Alforins.