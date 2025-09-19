Daniel Guzmán, director de cine: "El modelo de vida en la gran ciudad es voraz y agresivo, nos deja sin tiempo"

Daniel Guzmán (Madrid, 1973) escribió el guion de ‘La deuda’ en dos meses. Salió de su cabeza rápidamente, tras imaginarla en una de las visitas al centro de salud que hacía con su abuela para que le suministraran oxígeno. Allí, en silencio, comenzó a pensar en qué pasaría si robaba un desfibrilador y, por necesidad, lo vendía. Ese pequeño gesto podría desencadenar una sucesión de consecuencias incontrolables que ha plasmado en su tercer largometraje, donde aborda los cuidados, la gentrificación y la vivienda, así como la violencia que el sistema ejerce con los más vulnerables. Atiende a URBAN en los Cines Lys de València, donde ha presentado el filme ante un público que ha destinado tanto tiempo a ver la película como a comentarla después. Por alusiones, ‘La deuda’ no te deja indiferente; te acompaña durante días después de haberla visto.

¿Qué sensaciones tiene con tu tercer largometraje?

Muy positivas. Tú notas si la película conecta o no, lo percibo enseguida cuando hablo con alguien que la ha visto. En Málaga y en Mallorca ya la hemos presentado, y los coloquios han generado mucho diálogo. Es una película que, según me dicen, te deja tocado y pensando en ella durante días. Eso solo ocurre si conecta, si te la crees. Para mí están siendo muy buenas sensaciones. Es mi película más ambiciosa hasta ahora, a nivel visual, narrativo y económico, y también la más difícil en todos los sentidos. Estoy muy contento.

Hay dos temas centrales: la vivienda y los cuidados. ¿Tenía claro desde el principio que quería abordarlos?

El detonante fue personal. Mi abuela, en su última etapa, tenía problemas respiratorios y debía ponerse oxígeno todas las tardes para poder dormir. Yo la acompañaba, nos sentábamos en silencio. Un día vi un desfibrilador en el centro de salud y pensé: “¿Qué pasaría si, por necesidad, lo robara? ¿Y si a raíz de ese acto hubiera consecuencias fatales? ¿Cómo cargaría yo con la culpa?”. A partir de esa idea empecé a construir la historia. Imaginé qué ocurriría si no fuéramos abuela y nieto, sino dos personas que han decidido vivir juntas, que se quieren y se apoyan. Y después: ¿qué pasaría si esa mujer, vulnerable, viviera en un piso de renta antigua y la echaran de su casa? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para que no perdiera la vivienda? ¿Qué haría sin trabajo para conseguir dinero? Me fui a escribir a su casa y en dos o tres meses tenía el guion.

¿Tan rápido?

Sí, nunca me había pasado. ‘A cambio de nada’ me llevó seis años, ‘Canallas’ cuatro… y esta, dos meses. El detonante era tan potente que todo me conducía a hablar del arraigo, del afecto, de las necesidades emocionales, pero también de las económicas, de cómo la sociedad aparta a las personas mayores: a partir de los 50 cuesta entrar en el mercado laboral, y a partir de los 90 directamente te excluye. Y luego está la culpa, otro de los grandes temas.

Daniel Guzmán presentó el lunes 'La deuda' en los Cines Lys de València. / José Manuel López

Precisamente, la culpa es la otra gran protagonista de la película. ¿Cómo la trabajó?

Pensaba mucho en cómo tipificamos rápidamente los delitos pequeños, mientras que los “delitos de corbata”, los que realmente destruyen una sociedad, no se juzgan igual. Un chaval que roba un móvil va directo a la cárcel, incluso con violencia social añadida, pero casi nadie se pregunta qué le ha llevado hasta ahí. Para mí lo importante es siempre el “por qué”. Y claro, eso me llevó a reflexionar sobre cómo gestionamos la culpa en una sociedad judeocristiana, donde está tan arraigada, donde nos bloquea y no nos deja aceptar que podemos cometer errores. Es un tema enorme, por eso quería explorarlo.

Como espectadora, también me generaba ansiedad ver cómo el sistema oprime y obliga a pequeños actos que desencadenan consecuencias mayores. ¿Esa opresión del sistema es hoy más evidente que antes?

Sin duda. Ahora es mucho más desgarradora. El acceso a la vivienda es imposible para una persona sola: o compartes piso o vives en pareja, porque un alquiler consume el 80% del sueldo medio. Si ganas 1.200 euros, 900 se van en vivienda y apenas te quedan 200 para comer. Eso ya es exclusión. Y si hablamos de la tercera edad, todavía peor. Estamos construyendo un modelo de sociedad devastador para el ser humano.

Y ya no solo el acceso a la vivienda. Es también patente que los mayores, además de apuros económicos, pierden en general la capacidad para resolver problemas, lidiando con bancos, empresas, lo que sea.

Cuando hay una dependencia real, como la del personaje de Antonia, hablamos de una necesidad física y también de acompañamiento. En esos casos los servicios sociales deberían dar una respuesta, porque muchas veces la familia no está presente o, sencillamente, esas personas están desatendidas. En teoría, deberían ser las comunidades autónomas o los ayuntamientos quienes respondieran a esa necesidad. En la película, Lucas asume ese papel porque siente una deuda emocional con ella. Antonia tiene la suerte de contar con él, pero si no fuese así quedaría desamparada. Y esa es la realidad: los más vulnerables, al final, son los ancianos.

"Una persona puede cometer un delito y seguir siendo alguien bueno; más que la tipificación de lo que ha hecho, me interesa el por qué"

Además, el mercado laboral y el estilo de vida actual complica esos cuidados necesarios. ¿Cómo conciliamos un trabajo, una vida propia y unos cuidados?

El modelo de vida en las grandes ciudades es voraz y agresivo, sobre todo por cómo nos consume el tiempo. El trabajo absorbe todo: energía, dinero, y encima gran parte de ese dinero se va en pagar la vivienda. Acabamos en una especie de rueda de hámster donde no hay tiempo para nada, ni siquiera para uno mismo. Por eso intento no juzgar. El sistema productivo nos obliga a dedicar tanto tiempo a cubrir lo básico que a veces no queda espacio para atender a los demás. Si muchas veces no tenemos tiempo ni para nuestros hijos, que acaban siendo cuidados por sus abuelos, imagínate la dificultad de cuidar también de los propios mayores.

¿Qué falla?

Ahí es donde la administración debería dar una respuesta más efectiva. Pero no siempre se llega. Y cuando existe familia, entramos en un terreno moral: todos conocemos casos en los que lo más fácil ha sido ingresar a la persona en una residencia. Pero eso es una falacia: las residencias cuestan un dineral y, además, arrancan a la persona de su entorno. A veces sería mejor contratar a alguien que la cuidara en su casa, sin romper ese arraigo. En cualquier caso, muchas veces no se hace lo que uno quiere, sino lo que puede. El protagonista lo intenta: busca trabajo con ilusión, pide prórrogas al banco… pero a partir de los 50 el acceso laboral se restringe. Y la vivienda es un negocio sin compasión: al banco no le interesa la vivienda, le interesa el dinero. Por eso Lucas toma decisiones que parecen erróneas, pero lo hace cuando ya se le han cerrado todas las puertas.

Es también característico de su cine que las personas buenas pueden hacer cosas malas. La vida te lleva por caminos inesperados.

Exacto, eso es lo que me interesa y lo que marca mi cine. Me pasó en ‘A cambio de nada’, en ‘Canallas’ y ahora otra vez. No se trata de dividir en buenos y malos, sino de entender las circunstancias. Una persona puede cometer un delito y seguir siendo alguien bondadoso. Me interesa más el porqué de esas decisiones que la simple tipificación de un acto como bueno o malo.

También es reconocible en tu obra la capacidad de hacer humor en un entorno dramático. ¿Se nace con esa mirada o se adquiere por el camino?

Supongo que es una mezcla. Algo viene de serie y otra parte se desarrolla con la vida. En situaciones duras, como en un tanatorio, la risa es una salida natural para canalizar la tensión. Si puedes relativizar —y salvo la salud casi todo es relativizable—, el humor se convierte en la mejor herramienta.

El "fichaje" de Rosario García Parte del cine de Guzmán se caracteriza también por elegir a protagonistas que no son actores y actrices de profesión. Lo hizo con Miguel Herrán en ‘A cambio de nada’ y lo ha hecho en ‘La Deuda’ con Charo García, a la que fichó en la residencia donde vivía con 92 años. Guzmán reconoce la dificultad de trabajar con personas ajenas al oficio, por lo que «hay que empezar desde cero». Ahora bien, la recompensa «es enorme». Charo falleció en mayo, poco después de presentar la película en el Festival de Málaga.

En cuanto a la elección de Charo García, ¿cómo fue trabajar con alguien novel?

Mucho más difícil, porque requiere un nivel de dedicación alto. No es sencillo poner al mismo nivel a actores con oficio, como Luis [Tosar] o yo, con alguien que no tiene ninguna técnica ni herramienta. Supuso más trabajo, más riesgos y más costes, porque hubo que empezar desde cero. Pero si logras el resultado que buscas, la recompensa es enorme. Esa verdad que transmiten los no profesionales me interesa mucho y forma parte de mi estilo narrativo. Siempre me gusta incluirlos en mis historias.

Para terminar, una pregunta de actualidad. En varias ocasiones has denunciado situaciones injustas. ¿Qué opinión te merece lo que está ocurriendo en Palestina y las reivindicaciones que habéis hecho desde el mundo actoral?

Más allá de ideologías o intereses partidistas, por pura humanidad no se puede mirar hacia otro lado. Lo que está ocurriendo es un genocidio. No es una guerra: es un intento de colonización y de limpieza étnica, muy parecido a lo que hicieron los nazis. Ya han muerto decenas de miles de personas, entre ellas miles de niños. Y lo más grave es que parte de la sociedad permanece indiferente, y muchos gobiernos no reaccionan. Se siguen vendiendo armas, se permite el tránsito por territorios europeos… Es insufrible. Lo que ocurre es una masacre, y la inacción resulta insoportable.