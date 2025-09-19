Los Frailes presenta el primer ‘vino de parcela’ de la DO Valencia

Los Frailes Rubificado se ha convertido en el primer vino contraetiquetado por la DO Valencia como ‘Vino de Parcela’, categoría incorporada desde principios del mes de marzo de 2024 a su pliego de condiciones y que representa un avance significativo en la valorización del viñedo valenciano, sus suelos, sus variedades y la identidad propia de cada paisaje. Rubificado es un tinto elaborado por Casa Los Frailes a partir de los viñedos de Garnacha Tintorera de la parcela ‘Los Aperos’, ubicada en el Valle de Alforins, a 650 metros de altitud sobre el nivel del mar, que se caracteriza por sus suelos rubificados de tonos rojizos, con alto contenido en óxido de hierro.

La vinificación de este primer ‘vino de parcela’ se realiza en viejos lagares de piedra para posteriormente realizar una crianza de diez meses en ánforas de barro semienterradas que preservan la expresión del varietal sin los aportes de aromas y sabores que añadiría una crianza en barricas de roble.

Para Salvador Manjón, presidente de la DO Valencia, «este primer embotellado supone un paso firme hacia una viticultura más identitaria, más respetuosa con el entorno y nuestra historia y más transparente de cara al consumidor».