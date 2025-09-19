La Guía SeVi encumbra a Lágrima como mejor AOVE de España

La Semana Vitivinícola, revista especializada en el sector vitivinícola decana a nivel nacional acaba de publicar la edición 2025 de su Guía SeVi de Vinos y Aceites, una publicación que este año encumbra, como mejor aceite de oliva virgen extra a Lágrima, un AOVE elaborado al cien por cien con la variedad autóctona Serrana del Palancia por la Cooperativa de Viver. El reconocimiento sitúa de nuevo a la variedad autóctona Serrana y a la comarca del Alto Palancia, particularmente a Viver, en el mapa de la calidad oleícola española, al tiempo que refuerza el valor de un proyecto cooperativo que trabaja con raíces en el territorio.

La Guía SeVi, que este año ha catado más de 1.600 referencias de toda España entre vinos y aceites, también ha destacado la calidad de seis vinos producidos en la Comunitat Valenciana, situándolos en el primer puesto de la clasificación por variedades de uva.

En concreto, el tinto Quod Superius, de Bodegas Hispano+Suizas, ha sido nombrado mejor tinto de Bobal de España, mientras que el Cabernet Familiar de Chozas Carrascal ha logrado el mismo reconocimiento entre los vinos hechos con uvas de la variedad Cabernet Franc. El blanco Clos de Lôm se corona como mejor vino de Malvasía, mientras que Clos de Gallur, de Bodegas Vicente Gandía, se sitúa de nuevo como mejor tinto de Syrah. Lluvia, de Bodegas Sentencia, debuta en el cuadro de honor como mejor vino de la variedad Trepat; y Bassus, de bodegas Hispano+Suizas, se consolida como el mejor vino de Pinot Noir.

En su décimo quinta edición, la Guía SeVi de vinos y aceites reúne las descripciones y puntuaciones del director de La Semana Vitivinícola, Salvador Manjón; y del redactor jefe y director de catas, Vicent Escamilla.