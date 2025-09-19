TOY, alta cocina italiana

Giovano Mastromarino y Massimo Arienti llevaban tiempo esperando este momento. Ambos han trabajado décadas en restaurantes del máximo nivel (Giovani incluso dirigió durante años la sala de Quique Dacosta Restaurante). En el 2022 dieron un giro a sus carreras y juntos dirigieron Nómada (un restaurante italiano en La Marina de Dénia). El restaurante funcionaba bien, pero ellos añoraban un escenario más cuidado y una apuesta más ambiciosa. La propiedad del grupo hostelero adquirió este espacio en el momento adecuado para lanzarlos hacia el estrellato y ellos parecen querer aprovechar la oportunidad.

Linguine a banda con caviar / SR

Massimo propone una cocina italiana estilizada. Yo no la calificaría como cocina de autor pues el acento no está tanto en la creatividad como en la excelencia con la que se presentan cosas relativamente sencillas. Un ejemplo muy claro son sus linguine “A banda”. Lo que hace Massimo es cocer los linguine en un potente caldo de arroz banda. A mí no me pareció una idea que valiera un premio, pero sí que merece un reconocimiento importante la textura de lo linguine. Son firmes, sin estar crudos en el centro, y se dejan cubrir con una salsa que quede adherida a la superficie. Según Massimo, el secreto está en la pasta que, trae directamente de Nápoles. “La secan muy lentamente y la conforman con moldes de bronce para que quede más rugosa en superficie”. Los italianos son así, adoran el producto y respetan al productor. Algo similar ocurre con el riso e oro: un risotto a la milanesa que queda firme, cocido hasta el centro, y muy cremoso. Lo preparan, por supuesto, con un carnaroli certificado por la Denominación de Origen Baraggia y se sacude intensamente durante toda su cocción.

Riso e oro / SR

Todo el menú respira un aire muy italiano. Obviamente a veces el recetario se interpreta con ingredientes locales, pero eso no hace que pierdan identidad. Un ejemplo muy claro es el ravioli de gamba, elaborado, claro, con gamba roja de Denia.

Me gusta (y mucho) ese Massimo que intenta poner la cocina italiana en los márgenes de la excelencia simplemente utilizando el mejor producto y afinando al máximo las técnicas. El que prepara el ravioli de espinacas y ricota (de exquisita ejecución), el de la lengua en salsa verde o el del tortello relleno de rabo de toro. Sin embargo, en platos donde no se reconoce esa vocación, como el paté de esturión relleno de membrillo, deja de interesarme.

Tortellini de gamba de Denia / SR

Giovani propone un maridaje original en el que trabaja vinos italianos de procedencias inusuales. Rehúsa las zonas más reconocidas para descubrirnos interesantes vinos del Sur y pequeños productores de los que nunca hemos oído hablar. Todo, además, a un precio muy comedido.

TOY se ubica en lo que un día fuera una fábrica de juguetes, justo a los pies del Castillo de Denia. Suena a regalo para Giovani y Massimo. Un restaruante a la altura de sus ambiciones con una cocina construida a medida y de la mejor calidad, cristalería de vidrio soplado, interiorismo de autor…y el personal claro. Mucho personal y muy bien formado. En un futuro próximo el edificio se convertirá en un hotel boutique del que Toy formará parte. Tengo la sensación de que para cuando el hotel inaugure Toy lucirá más de un reconocimiento que dará lustre a ese hotel.

Sorbeta de bergamota con rosa frita / SR

Ficha

C/ de Fora Mur, 14, Dénia, Alicante

Teléfono: 658 19 58 62

LO MEJOR: Llevar a la excelencia la cocina tradicional.

LO MEJORABLE: Los platos en los que se desdibuja la personalidad transalpina.

LO IMPRESCINDIBLE: Aunque parezca raro que yo lo diga, el maridaje.