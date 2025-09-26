Cavas Marevia presenta la colección Gran Cuvée

Cavas Marevia se ha convertido en una de las firmas valencianas más solventes. Especializada en la elaboración de cavas, la bodega de Requena no para de recibir reconocimientos que constatan la calidad de sus elaboraciones. La última edición del prestigioso Concurso Mundial de Bruselas, con más de treinta años de trayectoria y la participación de miles de vinos procedentes de medio centenar de países de todo el mundo, ha encumbrado al Marevia Reserva Chardonnay Ecológico otorgándole su máxima distinción, la Gran Medalla de Oro. Además, la bodega suma en esta influyente cita otras tres medallas de plata para Vega Medién Brut ecológico, Nit del Foc Brut Ecológico y Bella Mistala Brut.

Al margen de estos importantes premios internacionales, la bodega continúa trabajando en la incorporación de nuevas referencias a su porfolio de cavas. Este misma semana la firma ha lanzado la nueva colección Gran Cuvée, una línea de espumosos de segunda fermentación en botella que inicialmente se presenta con dos referencias diferentes, en ambos casos con el denominador común de salir al mercado con el marchamo de ‘Guarda’, aunque con un tiempo de crianza en botella superior al habitual en esta categoría de cavas.

Marevia Gran Cuvée Brut blanco esta elaborado con uvas de Macabeo y Chardonnay cultivadas bajo pautas ecológicas;mientras que Marevia Gran Cuvée Brut rosé se produce de manera exclusiva con uvas de Garnacha procedentes de parcelas trabajadas también en ecológico.

Pero no solo lo que contiene la botella hace únicos a estos dos cavas. También su envoltorio, con una etiqueta que reinterpreta el mural que la artista gallega Lula Goce pintó para Marevia en la fachada de su bodega de Requena. Una obra que traslada al vidrio toda la fuerza de la naturaleza, la feminidad y la vida en movimiento. Así, cada botella se convierte en una pequeña pieza de arte pensada para ser descorchada en celebraciones memorables.