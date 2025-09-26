Ciento 2 taberna, un restaurante con nombre de taberna

¿Cuál es la diferencia entre una taberna y un restaurante? La Real Academia de la Lengua ayuda poco a diferenciarlos. Sus definiciones son tan anticuadas que califican una taberna como un «establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y expenden bebidas y, a veces, se sirven comidas». O los académicos salen poco de casa o no revisan esta definición desde la posguerra española. En las tabernas españolas hoy en día se come, o cuanto menos se tapea. Y sí, desde luego son de carácter popular. Yo no acierto a entender porqué Alejandra y Manolo bautizaron su local con el nombre de taberna. Ni es popular, ni se sirven principalmente bebidas. Cualquiera que se siente aquí debería tener claro que va a comer y, no precisamente a precios populares.

Boletus con yema de huevo / SR

La carta de Ciento 2 Taberna resulta poco interesante: carpaccios y brioches de varios tipos y rellenos, bravas, crujiente de yema líquida… lo lees y piensas ¿para eso he venido yo hasta aquí?, pero entonces aparece Manolo con la lista de sugerencias que te recita de carrerilla y descubres ese restaurante del que te hablaron cuando alguien te animó a visitar el restaurante.

Boquerones rellenos / SR

Manolo empieza a cantar platos y productos y apetece todo. Las propuestas suenan a lonja y cuando llegan a la mesa no defraudan. El calamarcito relleno de sus patas encebolladas, huevo duro y jamón es fresquísimo, se marca a la plancha justo en el momento del servicio y está buenísimo. Frescos eran también los boquerones que se rellenan de pimientos del piquillo antes de someterlos a una fritura muy limpia. Este restaurante con nombre de taberna tiene más cocina de la que esperaríamos en un «establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y expenden bebidas y, a veces, se sirven comidas». No se trata de recetas que describan largas elaboraciones pero sí de platos que exhiben buen gusto. Lo vemos, por ejemplo, en el salpicón de quisquillas, que se curan con azúcar y sal durante 4 horas antes de dejarse caer sobre una base de patata, cebolla y verduras muy bien aliñadas con vinagre de Módena y Jerez.

Calamarcitos rellenos / SR

Cuando pregunto a alguien sobre Ciento 2 las respuestas suelen ser coincidentes. Tiene buen producto, pero no es barato. Claro que no, no puede serlo, pero es cierto que cuando ves el pescado de lonja a 105 euros el kilo (sin especificar especie, ni origen, ni peso) no puedes pensar que sea una oportunidad.

Salpicón de quisquillas / SR

La carta de vinos de Ciento 2 tampoco es barata. No porque los precios estén un poco por encima de los que vemos en otros restaurantes, sino porque se deja poco espacio para vinos de precios cómodos y se ahonda en referencias de calidad que aumentan la cifra de la comanda.

San Pedro / SR

En definitiva, Ciento 2 es un buen restaurante que exhibe un producto de garantías en un ambiente desenfadado (que no informal) en el que siempre comerás bien y saldrás pagando un poquito más de lo que crees que vale. Ese pequeño diferencial entre lo que esperarías pagar y lo que demanda la factura puede ser más emocional que real. ¿Qué importa pagar 10 ó 20 euros de más si a cambio de eso te aseguras comer bien en todas la visitas? Yo prefiero gastar 20 de euros de más en una buena comida, que desperdiciar el dinero en un restaurante del que puedo salir decepcionado.

Tiramisú / SR

Ficha

¿Dónde? Carrer Bayer, 102, Benicàssim

Teléfono: 667 50 09 40

Lo mejor. El producto, de absoluta garantía.

Lo mejorable. El precio no suena a ganga

Lo imprescindible. Olvidarse de la carta y centrarse en las sugerencias.

Precio medio: 100 Euros.