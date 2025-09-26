Lo mejor de nuestra tierra, el 9 de octubre en Vilasira

Vilasira es el nombre de una finca rústica de cuatro hectáreas rodeada de bosque y viñedos que se ha convertido en un precioso destino con un alojamiento rural singular lleno de detalles que convierten sus habitaciones en espacios plagados de glamour. La finca, ubicada a la altura del kilómetro 2 de la carretera que une el municipio de Venta del Moro con la pedanía requenense de Los Isidros, se compone de tres edificaciones diferentes y espacios comunes para disfrutar de la mejor gastronomía y los vinos más interesantes en un entorno idílico con todas las comodidades.

Más allá de sus servicios como alojamiento rural, Vilasira propone de manera periódica experiencias para disfrutar de jornadas singulares como el Vilasira Wine Market o la Wine Not? Experience, esta última exclusiva para los huéspedes alojados en el hotel y disponible todos los jueves, viernes y sábados, y que recorre la galería de trullos subterráneos de la antigua bodega del siglo XIX convertidos en salas privadas de catas.

Con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana, el próximo 9 de octubre la finca ha organizado una interesante experiencia para festejar el día grande de los valencianos con una jornada protagonizada por la gastronomía de autor, los mejores vinos valencianos y la música en directo. El Festival 9 de octubre arrancará a las 11 horas con una propuesta cuidada hasta el más mínimo detalle. Una selección de productos gastronómicos de proximidad darán la bienvenida a los invitados junto a una selección de los vinos más reconocidos, algunos de ellos joyas enológicas de edición limitada producidos por bodegas valencianas de prestigio.

La jornada estará amenizada con la mejor música en un espacio que permite contemplar algunos de los paisajes más bellos del interior de la provincia de Valencia. El ticket de entrada al Festival 9 de Octubre incluye acceso al recinto, una consumición de vino y una consumición de gastronomía, si bien, una vez dentro los asistentes podrán adquirir consumiciones extra. Toda la información de este nuevo evento de Vilasira, así como la plataforma para la reserva de plazas, está disponible en la pestaña de enoturismo de vilasira.com.