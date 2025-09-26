Valencirc, el escaparate del circo valenciano

Aéreos, malabares, acrobacias, equilibrios y clown. En la calle y en salas. Valencirc, en su decimotercera edición, crece y programa una treintena de actividades en varios espacios. Con ello, por un lado se valora la explosión de la creación y producción que el circo valenciano está experimentando en los últimos años, y por otra, se programa en espacios no habituales para llegar a más público. Como es habitual, la mayoria de actividades son al aire libre y de acceso gratuito, reivindicando el espacio público para la exhibición de espectáculos y otras manifestaciones culturales.

Aunque la representación de compañías de fuera de la Comunitat Valenciana es mayor que otros años, casi toda la producción profesional que se ofrece es de circo autóctona. Dada su amplitud y diversidad en cuanto a días, horarios, espacios y cantidad de espectáculos , el festival hace una programación ecléctica donde todo tiene su lugar. Espectáculos para público infantil, familiar, todos los públicos y adultos. Espectáculos de una línea más contemporánea y más clásica. Espectáculos de sala y calle. Espectáculos unipersonales, de medio y de gran formato. Aéreos, malabares, acrobacias, equilibrios y clown. Circo en toda su expresión.

Para que el público no sea un mero espectador se han programado actividades participativas, como los talleres de circo inclusivo. A estas actividades se suman profesores que son participantes con diversidad funcional intelectual de los proyectos de Circo Social de Sargantana Circ Inclusiu, organizadora del festival. De esta manera se hace una inversión de los roles, siendo las personas con diversidad funcional los que enseñan al resto, visibilizando sus capacidades.

Barrio

En medio de una calle de un pueblo hay una casa con ropa tendida, una vivienda medio caída que, una vuelta al año, desprende olor a torta de llanta. A su alrededor la vida pasa a otro ritmo, obras con trabajadores haciendo ruido a todas horas, los tenderos ajetreados van de aquí para allá y los jóvenes se pasan el día en la calle pintando, haciendo música y muchas otras cosas que, a veces, las personas mayores no entienden muy bien. ¿Y es que la vida, sea en la ciudad o en el pueblo, puede ser maravillosa si estás bien acompañado, pero que pasa con las personas mayores que se quedan solas? ¿Quién las acompaña a ellas?

Día 27. 20h. Plaza 3 de Abril, Paiporta

Día 11 de oct. 18 h. Jardines del Palau

Salar la pena

Proyecto escénico que busca la hibridación entre la poesía y el circo tomando el cuerpo en crisis como eje central. A través del movimiento, la forma técnica y la voz, un cuerpo – yo lírico – intenta construir una liturgia de limpiez a o vaciado, explorando el fracaso, la pérdida, el deseo y todo lo que conecta lo divino con el monstruoso.

Días 27 y 28 . Espacio Inestable, a las 19 horas.

Caso enterrado

Pieza de circo y danza en la que el público se convierte accidentalmente en testigo del naufragio de una familia en apariencia impecable. Se abre la puerta de una casa en la que los cuerpos ausentes navegan entre el caos, instantes de lucidez y disociación total. La acumulación de detalles horripilantes y peripecias deja poco a poco filtrar el malestar de la familia más funcional de la Península Ibérica. Es un espectáculo de comedia y misterio que se desarrolla a través de la vidriera de una casa. El Ficus bicentenario de la Familia de la Cruz ha sido presuntamente asesinado, siendo las cuatro sospechosas principales las excéntricas miembros de la familia. A medida que avanza el caso, secretos familiares y tensiones salen a la luz.

Día 28. 18:00. Plaza 3 de Abril, Paiporta

Koosha

Sorprendente, absurdo, poético y participativo, Koosha es un espectáculo de nuevo circo que se inspira en el pasado. Con aromas del Este, tintes fellinianos y espíritu de verbena popular, se aventura desde el humor absurdo, la música en directo y una refinada técnica de circo, hacia una reinterpretación simbólica y actualizada de los espectáculos itinerantes de variedades, primeros campos de acción de las artes circenses.

Día 28. 20 h. Plaza 3 de Abril, Paiporta

Día 9 de octubre, 20h. Jardines del Palau

Smashed

El oscuro arte de los malabares. 80 manzanas, 9 artistas, 4 juegos de té. Al frente del circo durante más de 20 años y después de haber actuado en más de 40 países, Gandini Juggling presenta Smashed. Una impresionante mezcla de teatro y circo, inspirada por el trabajo de Pina Bausch. En Smashed la manipulación de la fruta prohibida permite una mirada sagaz a las retorcidas relaciones entre siete hombres y dos mujeres, que elegantemente desmontan el malabarismo tradicional y el circo contemporáneo sobre el escenario. Son escenas cinematográficas, plagadas de nostalgia, que exploran el conflicto, las tensas relaciones, la pérdida del amor y el té de la tarde.

Día 5 de octubre. 19 horas. El TEM

Llama viva

Aire, tierra y agua; se mezclan con el FOC como elemento principal de este espectáculo. Acompañados por un acordeón, un didjeridú y el viaje sonoro de la música original se adentran en una propuesta calurosa en la que las llamas crecen en torno a esta historia de leyendas y mitos, sin olvidar la comicidad y la dramaturgia.

Día 27. 22:30. Plaza 3 de abril. Paiporta

Día 11 de oct. 22:30 Jardines del Palau

La magia de la ciencia

Las habilidades circenses se entrelazan con la ciencia de manera única y divertida. Tito guiará a través de un viaje explicativo sobre conceptos científicos como la fricción, la inercia, la velocidad, las energías renovables y otros intrigantes fenómenos. En las actuaciones participa directamente el público.

Día 27. 18 h. Plaza 3 de Abril, Paiporta; Día 30, a las 9:30 y día 1 a las 18 h Biblioteca Rambleta; Día 2 oct. 9:30, 11 h. y 18 h Biblioteca Azorin; Día 4 de oct. 18 h. Teatro Agrícola, Alboraia; Dia 7 de oct. 19 h. CC Nave 3 Ribes.

Los Pfeiffer

Un grupo de músicos y su loco director, Los Pfeiffer, viven en un tiempo futuro en el que la música está prohibida. Un espectáculo entre concierto virtuoso de música clásica y humor, al más puro estilo de La Troupe Malabó, el clown. Abordan el tema de la inteligencia artificial.

Día 4 de octubre. 19 h. TEM