Aticook, comer en la meca del diseño

Ismael Bilbao ha resucitado Aticook. El proyecto que inauguró Rafa Soler y continuó después Bruno Ruiz, había permanecido en parada técnica durante algunos años. Tal vez la propiedad no encontraba quien se atreviera con un proyecto tan singular. Aticook se encuentra en la última planta del showroom de Pepe Cabrera (una prestigiosa empresa de interiorismo). Un arma de doble filo. Para muchos clientes (entre los que me incluyo), recorrer las tres plantas del edificio admirando el mejor diseño de Europa es un aliciente más para la visita. Sin embargo, para otros, desplazarse hasta las afueras de Denia y subir en ascensor hasta el restaurante resulta un ejercicio que produce pereza. El valor de la cocina debe desequilibrar esa balanza.

Gazpachuelo de judias con anguila a la brasa / SR

La propiedad ha confiado en Ismael Bilbao para levantar de nuevo el proyecto. Una tercera bala que suena a definitiva. Ismael es un buen cocinero que ha trabajado para otros con el mismo ahínco con el que defendió Samaruc (el restaurante de su propiedad que tuvo que cerrar por falta de rentabilidad). Además, la experiencia de haber gestionado un restaurante propio garantiza la responsabilidad en la gestión y no me desagradó nada lo que hizo en ellos.

Guiso de choco y papas / SR

En Aticook hay una carta muy extensa y muy apetecible. Cocina de mercado, adornada de cierta creatividad, que no se olvida de ofrecer platos francos y directos para quienes no ambicionan descubrir nada. En esa carta conviven con normalidad un tagliatelle de apio con pesto y espuma de burratina con una chuleta de vaca madurada; una berenjena caramelizada infusionada en su propio jugo con turrón y miel blanca conviven con un dentón a la brasa.

PImiento asado en grasa de chuleta / SR

Una carta pensada para todos los públicos y un menú degustación diseñado para exhibir todo el potencial de Ismael que deja pocas concesiones a la galería. Todo ese menú está cargado de sabor. Estamos ante un cocinero rotundo y profundo, que maneja el guiso con maestría y apuesta siempre por una cocina de mucho sabor. Su ventresca, por ejemplo, es de las más intensas que he probado.

Potaje de gamba roja / SR

Para prepararla no necesita de caras cámaras de maduración, le basta una jaula de acero inoxidable que sitúa en la terraza, encarada al mar para recibir la brisa del mar. Allí reposa esa ventresca durante semanas (excepto los días que hace mucho calor que se dejará en la nevera durante las horas más calientes del día).

Esa misma intensidad se encuentra en el gazpachuelo de judías verdes con anguila o en el guiso de gamba roja y garbanzo pedrosillano (Ismael cocina los guisos con manos de ángel). Sin embargo, como si de un par de despistes se tratara, ese cocinero de sabores rotundos te ofrece unas quisquillas necesitadas de sal y unos boletus con emulsión de piñones que se quedan un tanto insulsos en el paladar.

Quisquilla hervida / SR

Aticook es un buen restaurante, más apetecible a la carta que en el menú degustación (sobre si tenemos en cuenta el precio de lo uno y de lo otro). Ismael es un buen profesional y el espacio muy interesante.

Esta vez Aticook debería funcionar.

Ventresca de atún oreada / SR

Ficha

¿Dónde? Camí de la Bota, denia

Teléfono: 965 59 42 42

Lo mejor. Guisos como el potaje de gamba roja..

Lo mejorable. Algún plato inexplicablemente fuera de punto.

Lo imprescindible. Optar por la carta. Parece la mejor opción.

Precio medio. 100 Euros.