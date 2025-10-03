Critica gastronómica
Aticook, comer en la meca del diseño
Ismael Bilbao es un cocinero rotundo y profundo, que maneja el guiso con maestría y apuesta siempre por una cocina de mucho sabor
Ismael Bilbao ha resucitado Aticook. El proyecto que inauguró Rafa Soler y continuó después Bruno Ruiz, había permanecido en parada técnica durante algunos años. Tal vez la propiedad no encontraba quien se atreviera con un proyecto tan singular. Aticook se encuentra en la última planta del showroom de Pepe Cabrera (una prestigiosa empresa de interiorismo). Un arma de doble filo. Para muchos clientes (entre los que me incluyo), recorrer las tres plantas del edificio admirando el mejor diseño de Europa es un aliciente más para la visita. Sin embargo, para otros, desplazarse hasta las afueras de Denia y subir en ascensor hasta el restaurante resulta un ejercicio que produce pereza. El valor de la cocina debe desequilibrar esa balanza.
La propiedad ha confiado en Ismael Bilbao para levantar de nuevo el proyecto. Una tercera bala que suena a definitiva. Ismael es un buen cocinero que ha trabajado para otros con el mismo ahínco con el que defendió Samaruc (el restaurante de su propiedad que tuvo que cerrar por falta de rentabilidad). Además, la experiencia de haber gestionado un restaurante propio garantiza la responsabilidad en la gestión y no me desagradó nada lo que hizo en ellos.
En Aticook hay una carta muy extensa y muy apetecible. Cocina de mercado, adornada de cierta creatividad, que no se olvida de ofrecer platos francos y directos para quienes no ambicionan descubrir nada. En esa carta conviven con normalidad un tagliatelle de apio con pesto y espuma de burratina con una chuleta de vaca madurada; una berenjena caramelizada infusionada en su propio jugo con turrón y miel blanca conviven con un dentón a la brasa.
Una carta pensada para todos los públicos y un menú degustación diseñado para exhibir todo el potencial de Ismael que deja pocas concesiones a la galería. Todo ese menú está cargado de sabor. Estamos ante un cocinero rotundo y profundo, que maneja el guiso con maestría y apuesta siempre por una cocina de mucho sabor. Su ventresca, por ejemplo, es de las más intensas que he probado.
Para prepararla no necesita de caras cámaras de maduración, le basta una jaula de acero inoxidable que sitúa en la terraza, encarada al mar para recibir la brisa del mar. Allí reposa esa ventresca durante semanas (excepto los días que hace mucho calor que se dejará en la nevera durante las horas más calientes del día).
Esa misma intensidad se encuentra en el gazpachuelo de judías verdes con anguila o en el guiso de gamba roja y garbanzo pedrosillano (Ismael cocina los guisos con manos de ángel). Sin embargo, como si de un par de despistes se tratara, ese cocinero de sabores rotundos te ofrece unas quisquillas necesitadas de sal y unos boletus con emulsión de piñones que se quedan un tanto insulsos en el paladar.
Aticook es un buen restaurante, más apetecible a la carta que en el menú degustación (sobre si tenemos en cuenta el precio de lo uno y de lo otro). Ismael es un buen profesional y el espacio muy interesante.
Esta vez Aticook debería funcionar.
Ficha
¿Dónde? Camí de la Bota, denia
Teléfono: 965 59 42 42
Lo mejor. Guisos como el potaje de gamba roja..
Lo mejorable. Algún plato inexplicablemente fuera de punto.
Lo imprescindible. Optar por la carta. Parece la mejor opción.
Precio medio. 100 Euros.
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Una concejala de Moncada pasa una factura de 5.000 euros de móvil en agosto
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental
- Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena
- Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo
- Comienzan los derribos de los chiringuitos de la Malva-rosa: 'Va a cambiar la imagen, pero no la esencia de la cocina
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea
- Vixca, vixca, vixca': La Generalitat agita la batalla lingüística con la campaña del 9 d'Octubre