Israel Fernández: "El flamenco puro duele como el amor porque nace de verdad"

Israel Fernández es un flamenco de los de antes. De la escuela antigua, diría. Se le nota en su forma de hablar y, sobre todo, de cantar. Incluso en su forma de vestir, herencia de su tío Eduardo, un enamorado de Los Chichos. Dispone de una indesmayable curiosidad intelectual por el flamenco porque se nota que ha nacido para ello. No sabe leer una partitura, pero es un intuitivo de largo alcance, especializado en descubrir yacimientos puros en los sitios donde más genuinamente podían encontrarse dentro de esa escuela clásica del cante. Buscó desde muy joven y, tras ser un autodidacto a la deriva, es uno de los nuevos referentes del flamenco. Escucha cante las 24 horas del día, incluso para dormir: «Cambio la dormidina por las soleás, granaínas o malagueñas de Vallejo o Fernanda de Utrera». Él es, sin duda, herencia popular del lenguaje culto del sentimiento del flamenco.

¿Qué le inspira cantar en València?

Mi mente se va directamente a uno de mis maestros, ese genio que es Parrita, que nació y conocí en València. Para mí, València es él, además de que también tengo familia lejana que vive en la ciudad.

¿Cómo definiría a Parrita?

Único. Un flamenco irrepetible y con una gran sensibilidad en su estilo. Transmite mucho su voz y alcanzar su afinación creo que es muy difícil. Lo escucho mucho en mi día a día. Tanto a Camarón, como a Paco de Lucía o Parrita son flamencos que casi no se pueden ni descifrar.

Hoy presenta en La Rambleta 'Por amor al cante'...

Es un homenaje al flamenco, aunque depende de la inspiración del día del concierto… Pero es fundamentalmente cante clásico de los años 20 al 40.

"El Relojero es un artista en extinción"

¿De dónde nace ese disco?

Es un disco que se ha grabado en las peñas flamencas junto a Antonio ‘El Relojero’, en pleno directo. Creo que en las peñas es donde verdaderamente está el conocimiento del flamenco porque hay mucha afición.

¿Cómo es Antonio 'El Relojero'?

Un artista en extinción. Tiene un toque único, un sonido que ya no suena en la actualidad y él lo tiene de manera natural porque nunca se ha dedicado a la guitarra de manera profesional. Lo conocí de niño en un concurso y lo ganamos juntos y ahora quería hacerle un homenaje a él también con este disco, por eso se titula ‘Por amor al cante’. Su guitarra suena a Ramón Montoya, a Niño Ricardo...

Pero hoy actúa junto a otro gran guitarra como es Diego del Morao...

Sí, tengo una complicidad mágica con él. Es muy difícil crear una escuela con la guitarra y él lo he hecho por la forma de tocarla porque te cuenta cosas rítmicamente.

¿Cómo es su toque con la guitarra?

Del Morao es un espejo, una fuente sólida del flamenco. Insisto en lo de la escuela de la guitarra porque hay millones de personas tocándola, pero hay muy pocas formas de tocarla. Él cuenta lo que siente con su música de la manera más fácil y eso es único.

¿De qué depende vuestra inspiración?

De mucho… y no todos los días llega, que eso también es importante. Por ejemplo, me puede intentar entrar escuchando mucho flamenco el día del concierto, pero no sabría decirte cuándo llega.

¿Por qué?

Porque no viene cuando uno quiere… el momento de mayor inspiración es el momento en que el público está más emocionado. Llega cuando todos los compañeros del escenario también están metidos dentro de lo que es el aroma del flamenco, con esa energía todos juntos a la vez que es tan única y que hace que surja el duende.

¿Qué es el duende?

Es difícil de explicar también, pero es como la magia de estar con tu madre o tu padre, o con tus hermanos en una reunión familiar bonita. Porque ahí hay verdad, mucha lealtad, aunque tengamos un simple bocadillo en las manos.

Pero, ¿cuál es el factor más diferencial para que llegue ese duende?

A diferencia de otra creación artística, en el flamenco creo que uno se debe encontrar a gusto sentimental, psicológica y físicamente.

¿Y para cantar?

Creo que para cantar flamenco, como para escribir y crear en definitiva, tienes que vivir. Tienes que ser una persona viva, sentir las experiencias, que te pasen cosas de todo tipo.

Habla mucho de su familia… su abuela Petra ha sido muy importante.

Sí… Fue la artista de la familia sin haber estudiado nada. En su época, ella escuchaba poco porque no había ni vinilo. Pero tenía una gran personalidad en su cante.

¿Cómo cantaba?

Hacía los cantes a su manera, sin copiar a nadie porque prácticamente no tenía referencias. Y, cuando uno no tiene muchas referencias, no le queda otra que sacar su propia personalidad.

¿Qué aprendió de ella?

El respeto, la humildad, la nobleza, el hecho de valorar las cosas y, sobre todo, a no hablar mucho. Siempre me decía una frase preciosa: «No hay corazón que descanse».

¿Le escuchó cantar?

Sí, me decía que tenía una voz muy bonita, muy dulce. Era su nieto...

El cantaor Israel Fernández tiene un estilismo muy marcado, herencia de su tío. / Levante-EMV

¿Cómo se reconoce a un flamenco por la calle, más allá de los escenarios?

Por sus hechos. En la elegancia, en el saber estar, en la afición, en el saber hablar… Es un conjunto de todo. A un flamenco se le ve incluso sin cantar ni tocar la guitarra porque el flamenco es una filosofía de vida.

Ahí está el secreto de su gitanería…

Sí, es no perder nunca las costumbres buenas y las malas, olvidarlas. Respetar a los mayores y a nuestros padres y, ante todo, Dios siempre por delante.

¿Eso viene en la genética?

Claro. Hay muchos gitanos que no son cantaores de flamenco, pero sí te aseguro que tienen mucho arte en alguna faceta de su vida.

Ese arte hay que saber sacarlo de dentro…

Sí, eso requiere rebuscarte en los adentros y dar lo mejor de uno mismo. Entregarse al cante, exprimirlo para que salga lo más puro posible.

¿Cómo ha evolucionado como cantaor?

Conociendo los cánones del flamenco, las bases. Y no salirse de ahí para luego refrescar el cante y filtrarlo como tú lo sientas en tu corazón. No copiar nunca y ser tú mismo en lo que tú sientas, lo que tu corazón te dicta dentro de cualquier melodía.

Qué difícil.

Y lo más importante, la edad. La edad lo hace todo. Uno va aprendiendo mucho más con el tiempo. No sé solfeo, pero he aprendido a tocar el piano y la guitarra con el tiempo. Soy autodidacta.

¿Cuándo escucha flamenco?

Todo el día voy con los cascos. Cuando me levanto, cuando me acuesto, por la tarde... Cambio la dormidina por las soleás, granainas o malagueñas de Vallejo o Fernanda de Utrera... Por la mañana, por ejemplo, me pongo más a Parrita, a Camarón, a la Niña de los Peines...

¿Cuáles son sus influencias?

Los cantaores de antes como la Niña de los Peines, Camarón y el toque de Paco de Lucía... Creo que la Niña de los Peines es la cantaora que más me pellizca porque es la más avanzada a su tiempo y crea un ritmo increíble con su voz.

¿Y Camarón de la Isla?

De él aprendí a cantar desde la humildad. A ser consciente de uno mismo, sin engañarnos. Él cantaba todo lo que sentía. Tanto él como Paco de Lucía te hacen regresar a la senda del flamenco cuando, a veces, nos salimos de ella musicalmente. Son la base, en definitiva.

"La pureza es la lealtad a una forma de sentir"

El flamenco, cuando le nace, ¿le duele?

Claro, el flamenco duele como el amor. Cuando tenemos una pareja o un hijo, sufrimos de verdad porque existe esa pureza del amor. Lo mismo ocurre con el cante.

¿Qué es la pureza?

La lealtad a una forma de sentir. A tu forma de ser, a tus principios y a tu fidelidad contigo mismo y con tu gente y, por supuesto, con tu flamenco.

Tiene un tema que se llama ‘La inocencia’ grabado con los niños de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla. ¿La pureza es como la inocencia?

Son como hermanos, creo que la inocencia de un niño no es pretendida, como la auténtica pureza.

Usted tiene un estilo muy marcado con su melena, sus botines, sus camisas sueltas y estampadas, sus pantalones campana... ¿para ser flamenco, primero hay que parecerlo?

Es lo que he mamado desde niño dentro de mi familia, en mi barrio, en mi pueblo de Toledo...

¿De quién exactamente?

De mi tío Eduardo, el hermano de mi madre. Era muy sincero en su forma de sentir y siempre venía con sus camisas de lunares y la guitarra en las manos porque le gustaba mucho Los Chichos.

¿Cómo ve el flamenco hoy en día?

Está muy vivo porque hay mucho talento. Se dice que el cante puro, el flamenco hondo, es difícil de entender por parte de los jóvenes, pero si lo que se canta transmite y tiene una sensibilidad, llega a todos.