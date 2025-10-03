Dominio de la Vega lanza el Godello más mediterráneo

Dominio de la Vega es una de esas bodegas que ha tenido siempre en el punto del mira la tradición, poniendo en valor variedades autóctonas de su zona como la Bobal, con la que el enólogo Daniel Expósito hace ya años que configuró una trilogía de tintos con su particular interpretación de esta uva dejando patente la enorme versatilidad de un varietal cada vez más valorado.

Pero la compañía ha sabido mantener además ese punto de curiosidad para apostar por otras variedades de uva que, si bien no son típicas de la región vitícola de Utiel-Requena, han mostrado una magnífica adaptación en estas tierras del interior de la provincia de Valencia, con una altitud media de setecientos metros sobre el nivel del mar. Fueron unos de los primeros en apostar por la tinta Pinot Noir, con la que elaboran algunos de sus mejores cavas, y ahora dan un paso más en esa línea con un vino blanco elaborado con la variedad Godello, casta típica del noroeste peninsular (principalmente en El Bierzo), sobre la que la bodega llevaba ya años trabajando hasta que ahora han decidido presentar ‘Flor de Godello’, un blanco amparado por la DO Utiel-Requena que cuenta con el sello ecológico y que destaca por su equilibrada acidez y su carácter mineral.

La uva se obtiene de parcelas a 700 metros de altitud y con la influencia de un clima continental con influencia mediterránea que potencia su frescura y aporta mayor intensidad aromática y volumen en boca.

Este nuevo vino se incorpora a la colección de referencias de la bodega de su proyecto ecológico. Tiene un precio aproximado de 13,50 euros y está disponible en restaurantes, puntos de venta habituales de la bodega y en su tienda on-line.