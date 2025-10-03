Finca San Blas entra por la puerta grande en el mundo del cava

El sector del vino vive años complicados. El incremento de consumo de blancos y espumosos (principalmente cavas) ha supuesto una caída notable de ventas de tintos, lo que afecta de manera directa a muchas zonas de España donde el cultivo de variedades tintas es mayoritario. Muchas bodegas buscan alternativas a esta tendencia, aunque no todas tienen las opciones con las que cuentan las firmas ubicadas en Requena, único municipio de la Comunitat Valenciana adscrito a los territorios del Consejo Regulador de la DO Cava.

En este contexto son cada vez más las empresas elaboradoras de Requena que se integran en la Denominación de Origen Cava. La última en hacerlo ha sido Finca San Blas, una modélica bodega planteada al estilo de los chateaux franceses, con sus instalaciones de elaboración y crianza en el centro de una finca con decenas de pequeñas parcelas con las que elaboran una limitadísima producción que no supera las 70.000 botellas entre todas las referencias que comercializan (con etiquetas del prestigio de Labor el Almadeque, Conveniencia, Las Hormas, Lomalta, Talabá o el dulce botritizado Finca SanBlas) y cuyo destino se reparte entre el mercado local y la exportación, principalmente en Japón. Desde hace más de dos décadas han ido reinjertando algunas parcelas, apostando por castas blancas como Chardonnay o Xarel.lo, ambas admitidas en el reglamento del cava. Comenzaron elaborando espumosos, hasta que hace unos años decidieron dar un paso adelante e inscribirse en el registro de bodegas de la DO Cava. Su primera producción fue con la cosecha de 2023, con resultados muy esperanzadores, aunque el año siguiente se quedaron sin cosecha a causa de las inclemencias meteorológicas y no pudieron elaborar ninguno de sus vinos y cavas.

Cava Finca San Blas Extra Brut Ecológico. / Urban

Por el camino, una interminable etapa de burocracia para que el Consejo Regulador del Cava les reconociese como ‘Elaborador Integral’, un sello que identifica de manera fácil las bodegas de la DO Cava que llevan a cabo todo el proceso de elaboración del Cava de principio a fin en su misma propiedad y que hasta ahora no tenía ninguna bodega valenciana.

Una vez logrado ese marchamo diferenciador, Finca San Blas acaba de presentar su primer cava, de nombre homónimo, elaborado con uvas de Xarel.lo y Chardonnay y con 15 meses de crianza en rima. Un Extra Brut ecológico con apenas 2 gramos de azúcar por litro y una producción de 3.500 botellas que ya está disponible en restaurantes de alto nivel como EntreVins y en las tiendas gourmet Original CV, además de la propia tienda on-line de la bodega.

La Finca cuenta con 18 hectáreas de viñedo amparado por la DO Cava, por lo que su capacidad de crecimiento es alta, si bien por el momento Toni Zahonero y su equipo no contemplan aumentar la producción de manera exponencial. En unos meses lanzarán una nueva referencia, en este caso un cava Reserva, y con la añada de 2025 ya prevén crecer hasta las 5.000 botellas de este primer cava, llamado a convertirse en uno de los mejores de toda la DO.