Utiel-Requena diseña 10 planes en 5 barrios de València

El departamento de comunicación y marketing de la Denominación de Origen Utiel-Requena ha diseñado un nuevo proyecto para visibilizar los vinos adscritos a su organismo regulador en el entorno urbano de las grandes ciudades que se inicia este mes de octubre en Valencia. ‘URbanitas del vino’ (con las dos primeras letras de urbanitas en mayúsculas haciendo un juego de siglas con las iniciales de Utiel-Requena) arranca como una cita imprescindible para aquellos que disfrutan del vino, la ciudad y la cultura.

La nueva iniciativa de la DO Utiel-Requena nace para transformar locales y espacios singulares en puntos de encuentro donde catar, compartir y descubrir el vino como estilo de vida. ‘URbanitas del vino’ se compone de cinco rutas por otros tantos barrios de València con dos planes en cada una de ellas, si bien el programa se inicia el 20 de octubre en Casa Pescadores donde, a partir de las 12 horas tendrá lugar una presentación de esta región vitivinícola dirigida a profesionales y con acceso con invitación, seguida de un showroom con más de una treintena de referencias acompañadas de productos gastronómicos.

Un día después de esta presentación arrancarán las cinco rutas en los barrios de Cabañal, L’Eixample, El Carmen, Ruzafa y Pla del Real, donde se organizarán tardeos, catas minimalistas, maridajes y afterworks. Con esta nueva iniciativa impulsada desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena se busca reforzar la conexión de sus vinos con la ciudad de València, abriendo un espacio para que nuevos públicos puedan descubrir los vinos elaborados en esta zona del interior de la provincia de Valencia. Toda la información de los locales que participan en esta primera edición de ‘URbanitas del vino’ puede seguirse a través de las redes sociales de la DO Utiel-Requena.