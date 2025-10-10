Chozas Carrascal: Vinos de altitud

Pocos proyectos vinícolas están tan identificados con el concepto de ‘finca’ como el de Chozas Carrascal, una de las bodegas más interesantes de la DO Utiel-Requena. Dirigida por la segunda generación de la familia López-Peidro, la compañía lleva más de tres décadas apostando por la singularidad y los vinos de calidad. Sus instalaciones se ubican en una antigua casa solariega perfectamente adaptada y equipada con las últimas tecnologías que está rodeada de decenas de parcelas de viñedos de once variedades distintas.

Materia, Mudare, Anma y la colección Las Dos Ces son sellos avalados por la crítica que contribuyen a aumentar el nivel cualitativo de toda una región vitivinícola. El primero, un tinto 100% Bobal elaborado en depósitos de hormigón troncocónicos y criado en barricas de roble, está considerado por muchos críticos como el mejor monovarietal de esta uva autóctona de Utiel-Requena; mientras que Mudare representa el buen hacer del enólogo Julián López a partir de una selección de uvas de Macabeo de sus mejores parcelas.

Por su parte, Anma es una línea compuesta por dos vinos que nacieron en el momento en el que la segunda generación de la familia se puso al frente de la bodega como punto de partida de la nueva etapa de Chozas Carrascal. Por último, la colección Las Dos Ces es una línea de tres vinos (blanco, rosado y tinto) que supone la ‘puerta de entrada’ a la filosofía de una bodega que ha sabido interpretar como pocas el fruto de sus parcelas, mimadas y trabajadas bajo pautas ecológicas buscando su máxima expresión en cada racimo.

Además de sus vinos, Chozas Carrascal ha desarrollado un interesante proyecto enológico para poner en valor los paisajes de viñedos y la tradición vinícola de la zona.