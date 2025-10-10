Coviñas: La fuerza de 3.000 familias

El origen de Coviñas se remonta a 1965. En aquella época era escaso el mercado del vino embotellado y, además, los producidos en esta zona no gozaban de la reputación que tienen hoy. Sus socios (en menos de un año rondaban los 1.800) buscaban mayor rentabilidad para sus cosechas, y encontraron en el proceso de obtención de alcohol una buena manera de aumentar los beneficios y dejar de depender de otras empresas del sector. La cosa no tuvo que irles mal, y dos años mas tarde, en 1967, adquirían una bodega en Requena, muy cerca de la alcoholera, con zona de crianza y línea de embotellado donde comenzaron a producir vinos que adquirieron cierto renombre en la zona.

Sesenta años después Coviñas agrupa el esfuerzo de más de 3.000 familias constituidas en diez cooperativas de la zona para poner en valor el fruto de cerca de 10.00o hectáreas de viñedo a partir de las que elaboran vinos reconocidos y valorados tanto en el ámbito nacional como en los principales mercados internacionales.

Su marca más conocida es Enterizo, con la que proponen una gama de seis vinos y que está disponible en el canal de alimentación. Los sellos Al Vent y Aula ponen en valor la singularidad de sus uva y se distribuyen en el sector de la alimentación. Por su parte, el sello Veterum reúne los vinos elaborados a partir de las uvas cultivadas en los viñedos más viejos de la zona. El buque insignia de la compañía es Adnos, un tinto de Bobal contraetiquetado por la DO Utiel-Requena como ‘Bobal de Alta Expresión’. Recientemente han lanzado al mercado El Jugón, una gama de vinos bajos en alcohol, atendiendo a las tendencias que marcan los mercados internacionales; y el blanco Voramar, vino fresco de perfil mediterráneo elaborado con uvas de Tardana.