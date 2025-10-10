Diez planes para vivir el vino en València

Desde el 20 de octubre la DO Utiel-Requena propone un puñado de experiencias alrededor del vino con ‘URbanitas’, una iniciativa que pretende acercar el vino a cinco barrios de València y en la que participan un total de treinta y cinco bodegas, cada una con un vino distinto. Para el equipo de comunicación del Consejo Regulador, ésta es «una iniciativa que se plantea en la línea de nuestras nuevas estrategias de comunicación, que pasan por acercarnos a nuevos perfiles de consumidores más jóvenes con un lenguaje directo y desenfadado, pero sin dejar de lado valores como la tradición y respeto al entorno».

Viticultores de San Juan, Vegalfaro, Vibe, Pago de Tharsys, Novos, Murviedro, Coviñas, Sentencia, Las Mercedes del Cabriel, Vinea Clausa, Bodegas Utielanas, Lupanda, Neleman, Rodeno, Vinos ySabores Ecológicos, Chozas Carrascal, Dussart Pedrón, Finca San Blas, La Picaraza, Raíces Ibéricas, Bruno Murciano, Latorre Agrovinícola, Vicente Gandía, CalaGata, Vera de Estenas, Bodegas del Valle, Emilio Clemente, Set Vins de Montanya, Carres y Vinícola Requenense son las firmas que participan en un certamen que alternará catas, afterworks, tardeos y otras propuestas en los barrios de Pla del Real, El Cabanyal, Ruzafa, El Eixample y El Carmen.

La programación dará inicio el martes 21 de octubre, aunque un día antes el Consejo Regulador hará una presentación oficial para profesionales y medios de comunicación en Casa Pescadores, donde además se planteará un showroom con más una treintena de vinos.

En cada uno de los barrios se han seleccionado dos establecimientos. Así, en el Pla del Real los locales Llebeig Café y Pope Ultramarinos ofrecerán vinos por copas y un vino del día desde el 25 al 30 de octubre. Por su parte, en El Cabanyal Casa Montaña planteará su pizarra de vinos del día con referencias de la DOUtiel-Requena desde el 21 al 30 de octubre. Además ofrecerán su menú ‘1836’ armonizado con una selección de vinos de la zona. También en El Cabanyal, el espacio gastronómico Mercader propone para el sábado 25 un tardeo desde las 13 a las 20 horas con vinos de Utiel-Requena, gastronomía y música en directo con dos conciertos.

En Ruzafa los locales seleccionados son Biosca y Che Vins. El primero plantea sesiones afterworks con vinos de esta región vinícola los miércoles 22 y 29 a partir de las 19 horas. Por su parte Che Vins organizará dos miniferias con cuatro bodegas y sus correspondientes bodegueros los jueves 23 y 30 de octubre entre las 17 y las 21 horas.

Los otros dos barrios de la ciudad de València donde el Consejo regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena plantea experiencias dentro del proyecto ‘URbanitas’ son El Eixample y El Carmen. En el primero se han seleccionado dos establecimientos, Travieso Bar y Maestro Bar, que proponen vino por copas y vino del día con toda la carta del 21 al 25 de octubre el primero, y la pizarra de vinos del día con propuestas de Utiel-Requena del 21 al 30 el segundo. Por último, los locales Vinostrum y Borgia del barrio de El Carmen ofrecerán opciones bien diferenciadas, ya que mientras que Vinostrum ofrece una selección de vinos por copas de las bodegas participantes del 21 al 30 de octubre, Borgia ha diseñado una cata minimalista con tres enólogos el domingo 26 a las 18 horas y una carta de vinos por copas entre el 27 y el 30 de octubre.

‘URbanitas del vino’ nace con el objetivo de transformar locales y espacios singulares en puntos de encuentro donde catar, compartir y descubrir el vino como estilo de vida. Toda la información de esta interesante acción de la DO Utiel-Requena se puede seguir a través de sus redes sociales.