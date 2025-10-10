Dominio de la Vega: Calma y silencio

Calma, silencio y el buen hacer de un equipo humano que mima el viñedo y cuida cada detalle en el proceso de vinificación son las claves del éxito de Dominio de la Vega, una bodega que ha sabido extraer la esencia de cada una de las parcelas que cultiva apostando por un proyecto en el que la ecología, la sostenibilidad y el respeto por el entorno tienen un especial protagonismo.

Entre sus colecciones de vinos más destacadas destaca una trilogía de tintos elaborados con la variedad autóctona Bobal. Se trata de tres etiquetas (Bobal en Calma, Paraje Tornel y Finca La Beata) en las que el enólogo Daniel Expósito ha buscado la diferenciación a través del tipo de suelo de cada parcela y diferentes escalas de crianza recurriendo a diversos tipos de barricas de roble, con las que busca aportar matices que se mimeticen con el inconfundible carácter frutal de esta uva típica del interior valenciano.

Además de estos tres vinos, Dominio de la Vega propone una gama de referencias que nacen de viñedos cultivados bajo pautas ecológicas. Esta nueva línea de vinos nació con una colección de referencias que adoptaban el nombre de algunos de los miembros de su equipo. Blanco de María, Rosado de Fermín y Tinto de Abel fueron las primeras propuestas de este nuevo proyecto sostenible que hace apenas unas semanas ha incorporado una nueva etiqueta, el blanco Flor de Godello.

Junto a estos vinos, otra de las referencias que ha situado a Dominio de la Vega en la élite a nivel nacional es Recuérdame, un blanco que se elabora con las uvas de la variedad Sauvignon Blanc cultivadas en la parcela ‘La Loma’ y que destaca por su complejidad aromática, con notas de cítricos, flor blanca y fruta tropical.