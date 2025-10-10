Ya no se hacen fiestas como en los 80's ¿O sí?

Quienes vivieron las alocadas fiestas de los años 80 tuvieron la suerte de ser testigos de una de las décadas de oro de la música, de la moda y por supuesto de las fiestas. Ya no se organizan saraos como en aquella época. ¿O sí?

Tanto si eres de los afortunados que vivió en primera persona la noche de los 80’s como si eres un amante de la buena música, hay un planazo de sábado noche que te puedes perder.

La promotora musical Sharemusic! y el recinto valenciano Roig Arena han programado para el próximo sábado 18 de octubre, la segunda y última fecha para este 2025 de Discoteca de los 80’s, después que la fecha de Madrid agotará en abril todas las entradas en pocos meses.

El show más importante a nivel nacional dedicado a revivir la prodigiosa década de los ochenta presenta en riguroso directo las actuaciones de los artistas que marcaron la generación de los ochenta a nivel mundial; cerca de veinte artistas y bandas mundialmente conocidos que han cosechado a lo largo de su carrera artística grandes éxitos discográficos. Un show memorable, con un marcado carácter tecnológico y con un alucinante escenario 360º que invita al público asistente a disfrutar de las canciones y grandes hits internacionales que hicieron quemar las pistas de baile en las discotecas de los ochenta a nivel mundial.

«Un show que junta sobre un mismo escenario, algo realmente imposible e impensable en los ochenta, a gran parte de las figuras artísticas y bandas musicales más relevantes del EuroDisco en el marco de uno de los recintos más importantes de España, el Roig Arena». Felipe Menéndez, Director General Sharemusic!

Discoteca de los 80’s realiza un homenaje a la libertad de esos movimientos imposibles, a los looks y a la modernidad que se asentaron de manera generalizada en cada una de las discotecas, clubes y pubs durante la prodigiosa década de los ochenta; impregnados de este estilo y esta visión un tanto revolucionaria de la música en todo el mundo.

Una vez más, y en un contexto con una gran oferta, donde el reclamo suele ser únicamente los artistas, Sharemusic! lo ha vuelto a hacer y ha creado una experiencia novedosa que viene a cubrir huecos de mercado no explorados con una nueva propuesta memorable, que cuenta como siempre con una infraestructura tecnológica a la altura de los grandes shows internacionales y con todos los elementos que ayudan a amplificar la experiencia del público asistente. Sin duda, uno de los eventos más ambiciosos y con mayor desarrollo de la promotora.

Últimas entradas disponibles a la venta en la web oficial: discotecadelos80valencia.es