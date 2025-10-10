Murviedro: El fruto de las cepas viejas

Cerca de alcanzar su centenario, Bodegas Murviedro se ha convertido en una de las firmas que más han contribuido a preservar uno de los grandes patrimonios de la zona, sus viñedos más viejos, muchos de ellos casi centenarios. Durante las últimas décadas, la bodega, filial en España del grupo suizo Schenk, se ha recorrido todos los rincones de la DO Utiel-Requena buscando aquellas parcelas que, por su ubicación y edad del viñedo, son capaces de traducir sus racimos en vinos de alta expresión, diferentes al resto y reconocibles por sus cualidades.

Esa apuesta por los viñedos más viejos de la zona se ha traducido en la gama de vinos Sericis, una colección de cinco referencias que tienen como denominador común ser el fruto de parcelas singulares de varietales perfectamente adaptados a las características climáticas y de suelo.

De los cinco varietales que protagonizan esta elegante colección (Viognier, Merseguera, Monastrell, Pinot Noir y Bobal) destaca el elaborado con la uva autóctona de Utiel-Requena, un tinto de intensos aromas de fruta roja, matices florales y sutiles notas tostadas, que destaca por su inconfundible tacto sedoso en boca.

Más allá de estos vinos, Murviedro ha desarrollado un muy interesante proyecto enoturístico en Requena con su Bodega Histórica, una vieja casona ubicada en el barrio de La Villa con una cueva perfectamente rehabilitada donde antaño se elaboraba y conservaba vino, y que la bodega ha recuperado para convertirla en un centro de interpretación del vino y en una pequeña microbodega donde nace una de sus etiquetas más icónicas, el tinto La Casa de la Seda, un vino hecho con las uvas de la variedad Bobal nacidas en la finca El Ardal.