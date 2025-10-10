Pago de Tharsys: Única por naturaleza

Desde su fundación hace más de dos décadas, Pago de Tharsys se ha caracterizado por su firme compromiso con la sostenibilidad, la ecología y las prácticas respetuosas con el medio ambiente. Poco a poco fue adaptando sus viñedos para que fuesen certificados como cultivos ecológicos, llevando ese trabajo a unos vinos y cavas que se han convertido en etiquetas ‘únicas por naturaleza’.

Dentro de las referencias que elaboran al amparo de la DO Utiel-Requena, la bodega fundada por Vicente García incluye una línea de vinos sin sulfitos que destacan por su expresividad y finura. Coincidiendo con el fin de la campaña de vendimia Pago de Tharsys acaba de presentar su nueva línea de vinos y cavas bajo el sello Alegría de Tharsys, una colección de la que destacan dos etiquetas contraetiquetadas con el sello de Utiel-Requena y certificadas con el sello ecológico. Se trata de un blanco fermentado en barrica elaborado con uvas de la variedad Chardonnay complejo y muy aromático perfecto para acompañar todo tipo de pescados, pastas y arroces; y un tinto, también ecológico, elaborado de manera exclusiva con uvas de la variedad Bobal y con una crianza en barricas de roble francés de doce meses. Pese a su paso por roble, es un tinto que mantiene el carácter frutal del varietal, con una acidez muy bien equilibrada, buena estructura en boca y un tanino dulce y redondo.

Al margen de estas últimas incorporaciones a su porfolio de productos, Pago de Tharsys sigue desarrollando un completo proyecto alrededor del enoturismo con iniciativas que trascienden las clásicas visitas y que proponen experiencias únicas que, por su calidez y hospitalidad hacen que los visitantes se conviertan en embajadores de la bodega de Requena.