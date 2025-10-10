Raíces Ibéricas: Respeto al origen

Hace apenas cinco meses se cristalizó la fusión entre dos de las bodegas españolas de trayectoria más intachable, Sierra Norte y Raíces Ibéricas, dando lugar a una única entidad que adapta el nombre de la segunda que nace con el objetivo de convertirse en un referente nacional en la elaboración de vinos honestos y sostenibles, que pongan en valor las variedades autóctonas españolas. La marca elegida, Raíces Ibéricas, resume con claridad esa misión y se convierte en un paraguas que acoge una amplia colección de monovarietales y vinos de parcela procedentes de viñedos históricos repartidos por todo el país.

En Requena, la firma mantiene una decidida apuesta por la viticultura regenerativa, traducida en una colección de vinos que nacen de viñedos ecológicos y que se elaboran a partir de procesos que evitan el uso de proteínas animales para poder lucir el sello de vinos aptos para veganos.

Esa apuesta tiene reflejo en vinos de altas prestaciones que han conquistado el paladar de consumidores de medio mundo. Su colección más reconocida es la gama Pasión, con vinos creados a partir de variedades autóctonas del arco mediterráneo como la Bobal o la Moscatel. Por encima de esos vinos se ubica el sello Bercial, compuesto por un tinto, Ladera Los Cantos, y el Blanco Selección.

Al margen de su trabajo en viñedo y bodega, Raíces Ibéricas lidera un proyecto enológico desde la Finca Calderón, un enoresort con hotel rural, restaurante gourmet y winebar que se ha convertido en un modelo para winelovers y que realiza durante todo el año una labor enorme de divulgación de la cultura del vino en apoyo a la Denominación de Origen Utiel-Requena y al Territorio Bobal.