Vera de Estenas: El Pago de Casa Don Ángel

La centenaria Casa Don Ángel es el ‘centro de mando’ del Pago Vitivinícola Vera de Estenas, uno de los parajes de mayor belleza. Ubicada en el término municipal de Utiel, la bodega está dirigida por la familia Martínez-Roda desde hace casi medio siglo. Rodeada de bosque y naturaleza, la finca se compone de un puñado de pequeñas parcelas en las que cultivan varietales autóctonos como la Bobal o la Tardana, y otras castas perfectamente adaptadas al ecosistema de la finca como las Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Merlot.

Muchos de sus vinos fueron pioneros en su día por la metodología de elaboración, aportando singularidad y personalidad a una región vitivinícola que ha crecido en prestigio de la mano de esta bodega. Vinos como Casa Don Ángel Bobal, Vera de Estenas Crianza o la última colección en incorporarse a su porfolio, una trilogía de varietales fermentados y criados en tinajas de barro. Presentes en las principales tiendas gourmet y en la alta restauración, la bodega da un paso más para que los amantes del vino puedan descubrir la finura de sus elaboraciones a partir de un proyecto enoturístico que gira alrededor de la casa centenaria, transformada ahora en un acogedor hotel rural. Así, Vera de Estenas propone todos los días del año (a excepción de los días de Navidad, Año nuevo y Reyes) una visita con cata incluida a las 12 del mediodía para que podamos descubrir en cualquier momento del año este interesante proyecto vinícola.

Además, Vera de Estenas también propone escapadas a medida de todos los públicos con alojamiento en el hotel incluyendo cena y desayuno con un menú personalizado y una completa visita por los viñedos, la bodega y la nave de crianza.