Vicente Gandía: 140 años de grandes vinos

La trayectoria de Bodegas Vicente Gandía está jalonada por algunos de los hitos más sobresalientes de la historia del vino valenciano. Con 140 años de trayectoria y cuatro generaciones al servicio de la vid, esta familia de viticultores ha escrito algunas de las páginas más trascendentales en el desarrollo vitivinícola de la Comunitat Valenciana.

Desde sus instalaciones en la Finca Hoya de Cadenas en el término municipal de Utiel, y de la mano de su enólogo Diego Morcillo, la compañía elabora en la actualidad algunos de los vinos más valorados. Su colección de Bobales, una gama de cinco vinos (blanco, rosado, tinto, dulce y espumoso) construidos con la variedad autóctona de Utiel-Requena, consolida a esta saga de vinateros como la que más ha apostado por un varietal estrechamente ligado a esta región vitivinícola.

Hace apenas unos meses Vicente Gandía ha presentado la renovada colección Ceremonia, un sello reservado en otras épocas a sus vinos más expresivos que da ahora un giro para poner en valor esos depósitos de sus instalaciones de Utiel que, por un motivo u otro ofrecen algo fuera de lo común. Se trata de una familia de vinos compuesta por cuatro referencias (blanco, rosado, tinto y cava) que se presentan con matices que los hacen diferentes del resto. El blanco, monovarietal de Sauvignon Blanc, nace del depósito 37, ubicado en una zona interior especialmente fresca de la bodega, lo que permite una fermentación más pausada y lenta, fijando los aromas de la variedad. El rosado, hecho con Bobal, procede del depósito 12, más próximo a la salida de la bodega; mientras que el tinto, de Cabernet Sauvignon, fermenta en el depósito 19, ubicado en el centro de la bodega, donde la temperatura constante y moderada permite una extracción refinada y elegante.