La Bandida Valenciana, una historia prohibida en cada botella

Si algo caracteriza a Anecoop Bodegas, la división de vinos del grupo cooperativo valenciano, es su constante búsqueda de proyectos que impulsen su presencia en los mercados internacionales. Con tres bodegas en su sección (las valencianas Reymos y Bodega La Viña y la navarra Bodegas San Martín), la entidad ha desarrollado interesantes iniciativas que les han servido para consolidarse en mercados de más de medio mundo con propuestas adaptadas a todo tipo de consumidores.

Hace poco más de un año nació el sello ‘La Bandida Valenciana’, desarrollado de manera conjunta por los técnicos de Anecoop y el equipo de La Viña. Bajo la tutela de Vicente Montesinos, director comercial del departamento de vinos de Anecoop;y Sergio Belda, gerente de Bodega La Viña; ‘La Bandida Valenciana’ se ha convertido en uno de los principales reclamos de la entidad en los diferentes mercados internacionales en los que opera. La idea nació, según Montesinos, «de la necesidad de crear una colección de vinos de estilo más cosmopolita que encajase en los gustos de todos los mercados».

Junto a los enólogos de la bodega de La Font de la Figuera se trabajó en dos vinos singulares, un blanco parcialmente sumergido bajo el mar y un tinto criado en barricas de whisky. Según Montesinos, «más allá del relato, queríamos llegar al consumidor con vinos diferentes al resto, y la verdad es que están teniendo una magnífica acogida, con notable presencia en Japón, Estados Unidos, Polonia o Países Bajos». Todo el packaging ha sido desarrollado por una empresa de diseño británica, ya que «pensamos que sería positivo que esa parte quedase en manos de una agencia externa que viese el proyecto desde un prisma distinto». El resultado es una colección de vinos que se apoyan en la propia singularidad de cada referencia y en el relato con el que se muestran al mundo.

Un guiño a la tradición El proyecto de Bodega La Viña-Anecoop ‘esconde’ también un guiño a las tradiciones de La Font de la Figuera, ya que una de las comparsas de bandidas de las fiestas locales (dos de cuyas integrantes forman parte del equipo de la bodega) prestan su imagen para dar visibilidad a esta nueva colección de vinos. Para Montesinos, era importante «darle un toque de autenticidad a esta nueva línea. Para nosotros no solo es importante que los vinos reúnan la calidad suficiente para competir en el mercado, sino que también cuenten un relato y que sean reflejo de nuestras costumbres». La Bandida Valenciana se acerca así a la cultura de esta zona del interior de nuestra tierra.

‘La Bandida Valenciana’ es la historia de una mujer convertida en leyenda, que sumergía sus barricas bajo el Mediterráneo para ocultarlas de miradas inquisitivas y que, en otras travesías, escondía su vino en barricas de whisky, dejando que absorbiera sus aromas y las historias de caminos prohibidos. Una leyenda que hoy toma forma de botella para cautivar a quienes buscan innovación en cada sorbo.

La Bandida Valenciana es el proyecto de La Viña-Anecoop para asaltar el mercado internacional. / Urban

El proyecto nace con dos vinos, un blanco elaborado con uvas de Chardonnay y Viognier que parcialmente descansa bajo el Mediterráneo y que destaca por su frescura y cremosidad en boca, con sutiles matices salinos y notas cítricas. Por su parte, el tinto es un coupage de Tempranillo y Cabernet Sauvignon que madura en viejas barricas de whisky, lo que le confiere complejidad y matices únicos. Destaca por sus notas de frutas rojas con elegantes matices de vainilla y especias dulces.

Por el momento ‘La Bandida Valenciana’ solo está disponible para exportación, aunque Montesinos reconoce que «ante la buena acogida que están teniendo los vinos, valoramos seriamente entrar también en el mercado nacional».