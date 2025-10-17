Coviñas embotella la cosecha del año del Diseño Español

Coviñas ha sido la bodega seleccionada por el ‘Club de la Creatividad’ (C de C) para suministrar el vino que acompaña este año al ‘Anuario de la Creatividad Española’, cuya presentación ha tenido lugar esta misma semana en el Palacio de Colomina de València. El Bobal de Viñas Viejas de la entidad requenense será el vino que acompañe a cada ejemplar del anuario, empleando cada botella como un lienzo en el que diversos artistas han expresado su creatividad diseñando una serie de etiquetas que hacen de cada botella una pieza única de edición limitada. Los ilustradores Enisaurus, Gregori Saavedra, Kiikii Jova, Marta Zafra, Maru Godas y Ricard Jorge han sido los encargados de diseñar cada una de las seis etiquetas que visten esta serie limitada del Bobal Viñas Viejas, consolidando un proyecto que vincula vino y creatividad.

La nueva edición del Anuario de la Creatividad Española ha sido diseñado por Supperstudio. La obra reúne casi ciento ochenta proyectos y se inspira en el universo del vino para rendir tributo a las mejores campañas de comunicación comercial difundidas en 2024 y a su visión transformadora de la creatividad publicitaria. El Gran Premio ha sido concedido a la campaña Find Your Summer, creada por Lola MullenLowe para Magnum. El anuario nace bajo el concepto ‘La cosecha del año’, una metáfora para descubrir que, como una bodega guarda sus mejores añadas, este libro preserva las campañas que han dejado huella.

La participación de Coviñas, que este año celebra su 60 aniversario, cobra un significado especial al tratarse de una bodega cooperativa. Su contribución simboliza el valor de la suma de esfuerzos, del trabajo colectivo y de la conexión con la tierra. Del mismo modo que el Anuario celebra el talento de muchos profesionales unidos por una misma pasión creativa, Coviñas representa la fuerza de una comunidad vitivinícola que, a través de sus vinos elaborados con Bobal de viñas viejas, ha ofrecido el lienzo perfecto para acompañar esta singular cosecha.

Para Patricia Álvarez, responsable de marketing de la bodega valenciana, esta colaboración es «un paso más en nuestra apuesta por acercar nuestros vinos, fruto del esfuerzo de 3.000 familias, al mundo de la cultura, el arte y el diseño. Además, es un orgullo que artistas tan relevantes hayan plasmado su creatividad en la etiqueta de uno de nuestros vinos más emblemáticos».