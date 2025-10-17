Llega a València Cyborg, el nuevo espectáculo del Circo Raluy legacy

El próximo mes de diciembre, el Circo Raluy Legacy, después de dos años de ausencia, se reencontrará con su público de València presentando un show brillante, rotundo e innovador que pone a prueba los límites humanos.

Se trata de Cyborg, un viaje al pasado y al futuro... desde el presente. Un cyberespectáculo sin igual que «te llevará a lugares y emociones que nunca habías imaginado».

Lo nuevo del Circo Raluy Legacy se llama Cyborg / Levante-EMV

«Más que un espectáculo es una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos. El público verá actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales, y cómo no, mucho humor», comenta Louisa Raluy, codirectora del circo.

A partir del 5 de diciembre y hasta el mes de febrero, València podrá disfrutar del espectáculo que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores. Hasta el 30 de octubre se abre la venta de entradas anticipadas, con importantes descuentos.

Nueva ubicación

Este año el Circo Raluy Legacy, con el objetivo de facilitar el acceso y comodidad al público, ha cambiado la ubicación y se ha trasladado al barrio de Campanar, concretamente en el solar de Maestro Rodrigo con la avenida General Avilés, enfrente del Lidl.

Un espectáculo transgresor y "sensorial" / Levante-EMV

Cabe destacar que recientemente, el Circo Raluy Legacy, ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la academia de Artes Escénicas de España. Una distinción que reconoce la trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, de personas o empresas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.