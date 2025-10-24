La DO Valencia refuerza su presencia en Gastrónoma
Coincidiendo con la décima edición de Gastrónoma, que se celebra del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia, la DOValencia ha decidido reforzar su presencia en el certamen con una serie de actividades para incrementar su visibilidad en el sector HORECA y apostar por la formación de profesionales del vino.
Así, el organismo regulador estrenará un aula formativa propia en la que ofrecerá talleres gratuitos los días 27 y 28 dirigidos a profesionales en activo del sector HORECA, sumilleres, integrantes de asociaciones profesionales, escuelas de hostelería y amantes del vino. Además, el lunes 27 se celebrará una cata premium dirigida a profesionales bajo el título «Sabores con origen: un maridaje de proximidad con vinos DOPValencia». La experiencia permitirá descubrir cinco vinos con un perfil muy distinto de cada una de las subzonas de la Denominación de Origen, que serán acompañados por alimentos de proximidad seleccionados para armonizar cada uno de los vinos.
La presencia de la DOValencia también será destacada en el Túnel del Vino, un espacio ya imprescindible dentro de la zona Wine Experience de Gastrónoma, donde chefs, sumilleres, distribuidores, críticos y otros profesionales podrán catar libremente una selección representativa de vinos de las bodegas adscritas a la Denominación de Origen.
