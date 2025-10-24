Alma Andreu, La Forte: «A todas nos pasa lo mismo salvo que seas Isabel II o Rosalía»

La humorista valenciana Alma Andreu (Torrent, 1983), más conocida como ‘la Forte’ (pseudónimo que viene de un juego de palabras de un conocido antiácido), estrena este sábado en el Teatro Olympia (a las 23 horas) su primer espectáculo de comedia en solitario: ‘Estoy como nunca’. Se trata de una propuesta llena de humor en la que reflexiona sobre las etapas femeninas y sus contradicciones cotidianas.

¿Qué vas a contar en tu debut en solitario?

Estuve dos años girando con ‘La dramedia’ con mis compañeras Amagoia Eizaguirre e Irene Junquera. Ahora lanzo ‘Estoy como nunca’, que se estrena en València porque es mi casa. Es el recorrido a lo largo de la vida de una mujer a los 20, a los 30 y a los 40 años, basándome en que a todas nos pasa más o menos lo mismo, salvo que seas Isabel II o Rosalía. Sobre la escena hablo de vivencias cotidianas. Además, es un 'show' con mucho tinte valenciano porque son mis raíces, pero estoy segura de que cuando vaya a Zaragoza, Burgos, Tenerife y a Málaga también se van a sentir identificadas.

El espectáculo se titula ‘Estoy como nunca’. ¿Cómo estás?

Bien, si no entramos en detalles (ríe).

¿Cómo somos a los 20, 30 y 40?

A los 20 hablo de cómo buscas tu tribu, de cómo estás buscando y qué segmento de la sociedad te representa más o te hace sentir más identificada. Los 20 es la época también del primer amor, estás dentro del cuento de princesas Disney. A los 30 empieza el mundo de las bodas, todos tu alrededor se van casando y la parte personal y emocional está patas arriba. Y luego los 40 se desata la locura, de si eres feliz o no, si te gusta tu vida. De repente, te vuelves 'runner' o jugadora de pádel; buscas emociones. Todo lo intento relacionar, en mayor o menor medida, con mujeres que para mí han sido importantes. Y digo importantes desde cuando de pequeñas veíamos a Leticia Sabater hasta cuando empiezas a valorar a Rocío Jurado y a todo lo que ha hecho por el feminismo, por ejemplo.

Las jóvenes de 20 años de ahora no son como las veinteañeras de una generación atrás.

Desde luego. Y ahí, por ejemplo, hago una referencia al chal, a la prenda de ropa. Me sorprende porque ahora las jóvenes no lo llevan y nosotras en todas las fiestas nos enchufábamos un chal y yo no sé dónde se guardan los chales hoy en día, en qué agujero de gusano se han escondido porque ya no los veo. Otro ejemplo es la depilación. Nosotras hemos sido discípulas de la cera y las jóvenes de hoy en día se han rebelado y han dicho ‘mira, es que si no me quiero depilar, pues no me depilo y ya está’.

¿Son más libres?

No sé si son más libres porque los convencionalismos los hemos vivido en cualquier etapa independientemente de cuando hayas nacido. Nosotras luchamos con una serie de cánones y de imposiciones y ellas, con otros. Hoy en día también está la comparación y la necesidad de gustar en lo digital. Nosotras también luchábamos contra un techo de cristal, por ejemplo.

‘A priori’ parece un espectáculo dirigido a mujeres. ¿Cómo animarías a los hombres a ir?

'A priori' y 'a secundari' (ríe).

Pero no estaría mal que fueran a escucharte para entender muchas cosas.

Sí, eso sí es verdad. Escuchar, ayudándote de la pata del humor, está bien.

Alma Andreu. / L-EMV

¿En qué te inspiras?

Me fijo en detalles muy pequeños. El otro día, por ejemplo, iba caminando por la calle y había una niña pequeñita que llevaba una coleta de cada manera, era un desastre. Llevaba una coleta con una goma y otra con una horquilla. Y veía al padre y pensé, ‘bueno, esto lo has solucionado como has podido, pero le has hecho un pelo que es un Cristo’. Me fijo en tonterías. En el grupo de amigas había una diciendo que el niño está malo y en toda la noche había dormido tres horas. Ese tipo de cosas son las que a mí me hacen fijarme en cómo vivimos la vida. El otro día, por ejemplo, un sábado normal, mandé a mis amigas una foto mía en la que estaba en el sofá viendo la tele tranquilamente. Y muchas me dijeron ‘qué envidia’. Y ‘pensé estamos haciendo muchas cosas que no nos gustan, por obligación y que no nos satisfacen’. Estaba viendo la tele, no de viaje en las Maldivas.

¿Cómo de importante es reírse de uno mismo es vital?

Todo. Yo soy discípula de Andreu Buenafuente y él siempre dice que reír es la única salida. Y yo lo creo así. Cuando falleció mi madre y me subí al coche después del funeral me salía un chiste tras otro porque es la manera que tengo de liberar. Yo no entiendo la comunicación si no es a través del humor.

Hablando de Andreu Buenafuente, ¿cuáles son tus referentes en el mundo de la comedia?

Sin duda, Andreu Buenafuente y Berto y me gusta muchísimo Broncano. Y en femenino, Yolanda Ramos, Silvia Abril, el nuevo personaje de Candela Peña... Tengo ahí varios santos a los que rezo.

¿Cuánta improvisación hay en el espectáculo?

Intento que haya poca porque me da mucho respeto. Mis productores siempre me dicen que se me da bien y que lo tendría que hacer más, pero me parece que tienes que ser muy bueno y tener muchas tablas.

Vienes del mundo del periodismo. ¿Cómo acabas sobre las tablas haciendo monólogos?

Antes de Periodismo hice Arte dramático. Y siempre se me han unido mucho la comunicación y el humor. Siempre he hecho entretenimiento, así que ha ido de la mano. Todo nace de las redes sociales, de contar mis historias. La gente me decía ‘qué graciosa’ y yo pensaba ‘ostras, pues es mi vida, tampoco tendría que estar siendo muy gracioso’. Primero vinieron los libros, después los podcasts, la radio y ahora el teatro.

¿Faltan más mujeres en el ‘sector’ monólogo?

Hace falta más presencia de la mujer en todo, en general porque lo que no se ve no existe. En el terreno de la comedia o incluso de la interpretación porque nos pasan cosas, sabemos contarlas, somos graciosas y se puede aprender de nosotras.

¿Cuánto te han dado a ti las redes sociales?

A mí todo porque son un escaparate donde se democratiza mucho el poder mostrarte. Antes si no venía Paolo Vasile, Jesús Hermida o José Luis Moreno y te descubrían para la tele no podías enseñar de lo que eras capaz. Hoy en día con las redes sociales cualquier persona puede lanzar sus vídeos. Si hay constancia, suerte y talento, te acabas haciendo un hueco.