Pago de Tharsys obtiene su propia D.O.

Pago de Tharsys se ha convertido, desde principios de este mes de octubre, en la quinta bodega de la Comunitat Valenciana en obtener su propia Denominación de Origen bajo el paraguas ‘Vino de Pago’, figura de calidad amparada por la Unión europea que se sitúa en lo alto de la pirámide de sellos de calidad, por encima de las DO’s. ‘Vino de Pago’ es el nombre de una indicación geográfica que garantiza la procedencia de las uvas de una zona determinada con un microclima particular y un terruño específico que le confieren una singularidad que le diferencia del resto.

El nuevo sello comprende las 14 hectáreas de viñedo que rodean esta bodega requenense, que cuenta con una bodega subterránea que data de principios del siglo XIX. El pliego de condiciones de la nueva DOPTharsys hace referencia a sus suelos únicos, formados por roca caliza muy drenante y pobre en nutrientes; a su particular microclima, ligeramente más templado al resto del territorio debido a los árboles que crecen alrededor de todo el viñedo y un pequeño lago de agua dulce, donde hacen parada todo tipo de aves migratorias; y a sus prácticas ecológicas de cultivo con las variedades Albariño, Chardonnay, Xarel.lo, Merlot, Cabernet Franc y Bobal.

Para Rebeca García, directora de marketing de Pago de Tharsys, «la obtención de esta nueva denominación de origen es riqueza para todo nuestro territorio. Tener un pago calificado más en la comarca es un tremendo atractivo para dimensionar esta zona en todo el mundo». García reconoce que «el expediente llevaba tiempo en la Unión Europea y no sabemos el porqué de la demora. En cualquier caso esta certificación nos da un motivo más para seguir trabajando en destacar nuestra propia singularidad».

La bodega subterránea data de principios del siglo XIX. / Urban

Este es el quinto ‘Pago Certificado’, de los menos de treinta que existen en todo el territorio español, que se ubica en la Comunitat Valenciana, concretamente en la comarca de Requena-Utiel, dato que no pasa desapercibido para Rebeca, que destaca que «algo tiene que tener nuestro territorio para que todos los vinos de pago valencianos se encuentren en esta zona».

El origen de este enclave vitivinícola se remonta al siglo XVI y comprende unos terrenos próximos al casco urbano de Requena, junto al manantial de Fuencaliente. Según consta en el Catastro de Ensenada de 1752, el enclave constaba de una casa solariega, un molino harinero y una gran viña de cien peonadas lindante con el Camino Real de Madrid. No sería hasta principio del siglo XIX cuando se construyó la bodega subterránea que, aún hoy, forma parte de las instalaciones de Pago de Tharsys.

Tras años en desuso, en 1998 el pago fue adquirido por Vicente García, quien recuperó el viñedo y la bodega, desarrollando un proyecto ejemplar que devolvió al enclave el prestigio de antaño. En 2015 obtuvieron la certificación de cultivo ecológico para todas las parcelas de la finca, lo que ha mejorado la calidad de los vinos, la conservación del suelo, la salud de las viñas y la sostenibilidad del entorno.