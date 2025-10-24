'Pensionistas', el canto a la vida de nuestras madres y abuelas

Uno de los orígenes del humor es ver aquello que vivimos en las carnes de otros. En 'Pensionistas', tres mujeres viudas se enfrentan a un mundo postpandémico en el que pasan del lamento de su propia vida a querer comérsela entera. Por el camino, la batalla contra la tecnología, el primer reto que tendrán que superar para hacer el viaje de sus vidas. En sus protagonistas -Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde- están todas las mujeres que nos rodean, las que nos cuidan, con las que nos reímos y las que tienen un coraje que no siempre ha sido valorado. En 'Pensionistas' están ellas tres sobre un escenario, pero también está una parte de todas nosotras.

La obra se representa en el Teatro Talía a través de 12 funciones, en una segunda temporada que llega a València para revolucionar al público a través de cuatro actos. Es un canto a la vida, un viaje emocionante, lleno de humor y malos entendidos de estas tres jubiladas que, tras enviudar, deciden vivir juntas y sacarse las castañas del fuego por sí mismas.

En concreto, la historia parte de la muerte de sus tres maridos debido a la covid-19, pero la unión hace la fuerza y su amistad es inquebrantable. Las aventuras y disparates de estas jubiladas tienen lugar en medio de una situación económica desfavorable, donde el trío decide jugársela e ir a por todas. No les preocupa delinquir -no tienen nada que perder- y no piensan desaprovechar cualquier oportunidad que se les presente para cumplir sus sueños.

El estreno será el 29 de octubre y habrá pases hasta el 9 de noviembre. En su primera temporada realizaron más de 60 espectáculos, con más de 25 pases con entradas agotadas. En palabras de Irma Soriano, una de sus protagonistas, "estas mujeres son el motor y la alegría de todas las casas". "Son cómicas, se ríen de sí mismas, son historias de verdad con mujeres de verdad", afirma la actriz.

Su compañera sobre el escenario, la polifacética Rosa Benito, asegura que la gente ríe y se emociona en el teatro mientras que Loreto Valverde no esconde sus ganas de recorrer España con esta historia: "Estoy deseando coger ya la furgoneta y empezar a recorrer de nuevo el país en esta segunda temporada", señala.

La obra está basada en su homónima valenciana, 'Pensionistes', que surge en el año 2020 tras la pandemia, como un canto a la alegría y a la lucha por los sueños no cumplidos. “Las desgracias y los momentos difíciles se superan mejor desde el humor”, afirma su autor y director, Gabriel Esparza, quien celebra llevar nuevamente a las tablas la exitosa producción.