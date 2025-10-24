El rulo de cabra brilla en Simat tras ganar el concurso valenciano

Las pasadas lluvias torrenciales provocaron que el calendario de la semana gastronómica monacal del Monasterio de la Valldigna en Simat trasladara sus actos a otras fechas del mes de octubre, así, el pasado domingo día 19 le tocó el turno a los vinos y licores monacales acompañados de quesos artesanos. El rulo de cabra madurado de la quesera Arte Láctico Caprino de la localidad de Chiva fue la estrella invitada al convertirse en el queso artesano ganador en la última edición del Concurso Oficial de Quesos Artesanos de la Comunitat Valenciana, certamen que tradicionalmente se celebra en la villa de Montanejos durante su popular feria quesera. Lo vinos Pitágora, a base de moscatel de Alejandría y con efervescencia natural de Bodega Teulada, el cava Gran Cuvée Brut de la requenense Marevia, el vino de consagrar San Leandro de la Baronía de Turís y el histórico Licor Carmelitano fueron también protagonistas en las diversas catas y armonías con quesos monásticos franceses y españoles.

J.Senent y su equipo junto a M.Sandalinas y S. Gómez. / Urban

La quesería Arte Láctico Caprino se fundó en el año 2007 en la Vall D`Uixó comenzando a hacer quesos de coagulación láctica a partir de leche de cabra de la raza murciano-granadina. La quesería comenzó a desarrollar nuevos formatos a partir de este queso, que incluían coberturas e incluso rellenos con mermeladas, frutas confitadas, ahumados, especias… En el año 2013, se trasladaron definitivamente a Chiva, donde inauguraron unas modernas instalaciones dirigidas por Javier Senent Belenguer, heredero de la tradición quesera familiar y alma mater del proyecto. En la actualidad, sus productos triunfan tanto en el mercado español como incluso en exportaciones.

En la quesería de Chiva han perfeccionado las técnicas de maduración, creando ambientes controlados que permiten desarrollar perfiles de sabor específicos. La temperatura, habitualmente mantenida entre 12 y 14 grados centígrados, y la humedad relativa del 85-90%, son factores cruciales que determinan la evolución del queso. Durante este proceso, que puede extenderse desde dos semanas hasta varios meses, la pasta del queso experimenta una transformación gradual. Los enzimas naturales y la acción de los mohos superficiales desarrollan una complejidad aromática que evoluciona desde notas lácteas suaves hasta matices más intensos y terrosos.