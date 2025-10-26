Silla Verde y Paral.lel llegan al TEM

El próximo 8 de noviembre, el Teatre El Musical (TEM) acoge una velada teatral protagonizada por dos jóvenes talentos de la dramaturgia valenciana: Alida Molina y Tomás Verdú. A partir de las 20:00 h, el público podrá disfrutar de dos piezas consecutivas que exploran, desde lenguajes distintos, el fracaso como motor creativo.

La primera propuesta, Silla Verde, escrita y dirigida por Tomás Verdú e interpretada por Nara Pérez, se adentra en el bloqueo artístico y la búsqueda de sentido en el proceso de creación. Una obra que desvela las dudas, frustraciones y contradicciones que acompañan a todo artista en su camino hacia la aprobación y la autenticidad.

A continuación, llegará Paral·lel, de Alida Molina y su compañía Teatro de los Chinos, con las interpretaciones de Alexander Lemus y la propia Molina. Una comedia irreverente y autoficcional que plantea la pregunta: ¿qué ocurre con aquello que creemos que va a pasar y no pasa? La obra transita entre la verdad y la ficción, lo correcto y lo incorrecto, construyendo un universo escénico tan absurdo como hipnótico, donde un coche teledirigido y dos antihéroes arrastran al público a una experiencia tan cómica como inquietante.

Ambas creaciones dialogan entre sí, compartiendo una misma inquietud: convertir el error en impulso, la duda en materia teatral y el fracaso en punto de partida.

Entradas ya disponibles en la web oficial del TEM:

https://www.valencia.es/web/guest/w/tributo-la-teta-calva

