Programación
Silla Verde y Paral.lel llegan al TEM
Dos jóvenes dramaturgos valencianos presentan el próximo 8 de novimebre a partir de las 20 horas una doble sesión sobre el arte del fracaso
M. Bas
El próximo 8 de noviembre, el Teatre El Musical (TEM) acoge una velada teatral protagonizada por dos jóvenes talentos de la dramaturgia valenciana: Alida Molina y Tomás Verdú. A partir de las 20:00 h, el público podrá disfrutar de dos piezas consecutivas que exploran, desde lenguajes distintos, el fracaso como motor creativo.
La primera propuesta, Silla Verde, escrita y dirigida por Tomás Verdú e interpretada por Nara Pérez, se adentra en el bloqueo artístico y la búsqueda de sentido en el proceso de creación. Una obra que desvela las dudas, frustraciones y contradicciones que acompañan a todo artista en su camino hacia la aprobación y la autenticidad.
A continuación, llegará Paral·lel, de Alida Molina y su compañía Teatro de los Chinos, con las interpretaciones de Alexander Lemus y la propia Molina. Una comedia irreverente y autoficcional que plantea la pregunta: ¿qué ocurre con aquello que creemos que va a pasar y no pasa? La obra transita entre la verdad y la ficción, lo correcto y lo incorrecto, construyendo un universo escénico tan absurdo como hipnótico, donde un coche teledirigido y dos antihéroes arrastran al público a una experiencia tan cómica como inquietante.
Ambas creaciones dialogan entre sí, compartiendo una misma inquietud: convertir el error en impulso, la duda en materia teatral y el fracaso en punto de partida.
Entradas ya disponibles en la web oficial del TEM:
https://www.valencia.es/web/guest/w/tributo-la-teta-calva
Programación TEM | Octubre 2025 – Enero 2026
Octubre
- Los Pfeiffer – La Troupe Malabó (4 oct)
- Smashed – Gandini Juggling (5 oct)
- Volumens – 9ª edición | 10º aniversario (17-18 oct)
- La fuerza de la gravedad – Martín Flores Cárdenas (24-25 oct)
Noviembre
- La brama del cérvol – La Calòrica (1 nov)
- Silla Verde/Cadira Verda + Paral·lel – Tomás Verdú y Alida Molina (8 nov)
- Visitas Sonoras – Diàleg Obert (9 nov)
- Tributo – La Teta Calva (15 nov)
- Periscopi València – Foro de cultura y sostenibilidad (19-20 nov)
- Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
- Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
- Cortes de tráfico durante la Media Maratón en València
- Retiran la última sirena antiaérea de la Guerra Civil en València
- Mazón se muestra claro sobre la presencia de visitantes en València: 'La turismofobia no funciona
- Una multitudinaria manifestación en València vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana
- Duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
- Las horas más críticas en Algemesí el 29-0: 'Hay una mujer encaramada a un árbol desde hace cuatro horas