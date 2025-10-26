Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silla Verde y Paral.lel llegan al TEM

Dos jóvenes dramaturgos valencianos presentan el próximo 8 de novimebre a partir de las 20 horas una doble sesión sobre el arte del fracaso

M. Bas

València

El próximo 8 de noviembre, el Teatre El Musical (TEM) acoge una velada teatral protagonizada por dos jóvenes talentos de la dramaturgia valenciana: Alida Molina y Tomás Verdú. A partir de las 20:00 h, el público podrá disfrutar de dos piezas consecutivas que exploran, desde lenguajes distintos, el fracaso como motor creativo.

La primera propuesta, Silla Verde, escrita y dirigida por Tomás Verdú e interpretada por Nara Pérez, se adentra en el bloqueo artístico y la búsqueda de sentido en el proceso de creación. Una obra que desvela las dudas, frustraciones y contradicciones que acompañan a todo artista en su camino hacia la aprobación y la autenticidad.

A continuación, llegará Paral·lel, de Alida Molina y su compañía Teatro de los Chinos, con las interpretaciones de Alexander Lemus y la propia Molina. Una comedia irreverente y autoficcional que plantea la pregunta: ¿qué ocurre con aquello que creemos que va a pasar y no pasa? La obra transita entre la verdad y la ficción, lo correcto y lo incorrecto, construyendo un universo escénico tan absurdo como hipnótico, donde un coche teledirigido y dos antihéroes arrastran al público a una experiencia tan cómica como inquietante.

Ambas creaciones dialogan entre sí, compartiendo una misma inquietud: convertir el error en impulso, la duda en materia teatral y el fracaso en punto de partida.

Programación TEM | Octubre 2025 – Enero 2026 

Octubre 

  • Los Pfeiffer – La Troupe Malabó (4 oct) 
  • Smashed – Gandini Juggling (5 oct) 
  • Volumens – 9ª edición | 10º aniversario (17-18 oct) 
  • La fuerza de la gravedad – Martín Flores Cárdenas (24-25 oct) 

Noviembre 

  • La brama del cérvol – La Calòrica (1 nov) 
  • Silla Verde/Cadira Verda + Paral·lel – Tomás Verdú y Alida Molina (8 nov) 
  • Visitas Sonoras – Diàleg Obert (9 nov) 
  • Tributo – La Teta Calva (15 nov) 
  • Periscopi València – Foro de cultura y sostenibilidad (19-20 nov) 

