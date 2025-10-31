Alicante se convierte en capital del vino mediterráneo

La ciudad de Alicante se ha convertido esta semana en la capital del vino mediterráneo al acoger el Simposio Internacional ‘El vino mediterráneo en la historia’, una iniciativa impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alicante en colaboración con el área de cultura de la Diputación de Alicante y que coincide, además, con la capitalidad española de la gastronomía de Alicante en este 2025.

Durante tres jornadas la ciudad ha reunido a especialistas de diversas latitudes del mediterráneo para compartir pasado, presente y futuro del vino mediterráneo, desde las diversas visiones de países como Armenia, Georgia, Egipto, Grecia e Italia, así como también de Alemania, Francia o Portugal, que cuentan con ciudades consideradas capitales internacionales del vino y con las que Alicante comparte patrimonio arqueológico y vitivinícola.

El simposio arrancó este pasado miércoles con unas ponencias en las que participaron expertos de Georgia, Armenia,Egipto, Grecia o Sicilia entre otros. En esa primera jornada también se celebro una cata magistral en el marco del castillo de Santa Bárbara bajo el título ‘Catando la Historia’ y dirigida por la Master of Wine Sarah Jane Evans.

Ayer jueves las ponencias giraron en torno a El Origen Romano, la Valencia Medieval, Hispania Romana y Pompeya entre otros. Ya por la tarde, las actividades paralelas se centraron en una cata de vinos internacionales en Casa Mediterráneo bajo el nexo común de ‘Jóvenes con Historia’, conducida por la sumiller del Real Casino de Madrid María José Huertas y Beth Willard, jueza de Decanter WWA y colaboradora de Tim Atkin MW.

Durante la jornada de hoy, viernes, se sucedían conferencias en el salón de actos del MARQ con protagonismo para los vinos de Oporto, los Tokaj húngaros o el Fondillón alicantino. El simposio pone su broche de oro esta misma tarde con una cata magistral en las instalaciones de la Concatedral de San Nicolás, donde el sumiller Ferrán Centelles (drinks manager de elBullifoundation) y el primer español que obtuvo el título de Master of Wine, Pedro Ballesteros, conducirán una cata que tiene por título ‘In Fondillón Veritas’ y que se postula como todo un homenaje a este vino único típico de Alicante.

De manera paralela a la celebración de este simposio se ha puesto en marcha la ‘Ruta de Taberneros’, una original propuesta que estará operativa hasta el próximo 15 de noviembre y en la que participan un total de 23 establecimientos de la ciudad de Alicante que maridarán novedosas tapas con los vinos de la DOAlicante a un precio cerrado de cinco euros. Lo peculiar de las tapas es que adoptan los nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII y que quedaron registradas en los controles de la ‘Junta d´inhibición del Ví foraster de Alacant’.

El Simposio Internacional ‘El vino mediterráneo en la historia’ que finaliza hoy en la capital alicantina tiene como objetivo posicionar esta historia del vino en Alicante junto con la de otros lugares de Europa considerados claves y con un enorme potencial de promoción cultural, histórica y turística alrededor del vino.