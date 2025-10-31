Gastrónoma corona al nuevo Sparkling Wine Master

El congreso Gastrónoma de València ha sido escenario esta semana de la tercera edición del Sparkling Wine Master (SWM), el concurso que reconoce la excelencia y la autenticidad del oficio de los sumilleres más destacados en el mundo de las burbujas, y que está organizado por Bodegas Hispano+Suizas, Efecto Directo y Gastrónoma Valencia; con el apoyo institucional de Turisme Comunitat Valenciana y la colaboración del Concours Mondial de Bruxelles–Sparkling Wine Session y la cristalería oficial Euroselecció–Riedel.

La cita, a la que se inscribieron decenas de profesionales de toda España, ha encumbrado a Alejandro Aparicio Villoria, del restaurante KO by 99 Sushi Bar (Santiago Bernabéu, Madrid), como triunfador absoluto, logrando un premio en metálico de 3.000 euros, un trofeo conmemorativo, una botella del cava Tantum Ergo Exclusive Magnum, un set de ocho copas Riedel Nº 3 y una invitación para formar parte del jurado de la próxima edición del Sparkling Wine Session 2026 del Concours Mondial de Bruxelles. El jurado del concurso tuvo en cuenta la precisión técnica, la elegancia en el servicio y su brillante defensa del maridaje para otorgarle el título de SWM, inscribiendo así su nombre en el palmarés de un certamen que con solo tres ediciones ya figura entre los más relevantes para los profesionales del vino espumoso en España.

La jornada se desarrolló en dos partes. La primera consistió en un examen teórico tipo test sobre métodos de elaboración, tiraje, dosaje y servicio del vino espumoso; seguido de una cata a ciegas de dos grandes referencias internacionales (un espumoso alemán de método tradicional elaborado con Riesling y un blanc de noir italiano de Pinot Noir con diez años de crianza).

En la segunda los finalistas tuvieron que superar ante el público tres pruebas prácticas: un maridaje argumentado, el servicio de una magnum Tantum Ergo Exclusive en 12 copas Riedel Nº 3, y un ‘sabrage’ con catana, donde se evaluaron seguridad, compostura y elegancia en la ejecución.

El palmarés de esta tercera edición del Sparkling Wine Master se completó con Javier Pozo Caballero, del restaurante Corral de la Morería (Madrid) como finalista, que recibió el premio Tantum Ergo Vintage SWM dotado con 1.500 euros. Los dos accésit fueron para Adrián Navarro Herrero, del restaurante En Copa de Balón (Valladolid), galardonado con el Premio Tantum Ergo Rosé SWM y 500 euros; y Nathalia Bermúdez de Armas, del restaurante Maza y Cerón (Murcia), que obtuvo el Premio Tantum Ergo Blanco SWM, también dotado con 500 euros.