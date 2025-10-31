Halloween a la valenciana: dulces, música y literatura

La noche de Halloween se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas del otoño, una excusa perfecta para salir o realizar cualquier tipo de plan de la extensa agenda que se convoca cada año. Según una reciente encuesta de la plataforma hostelera TheFork, las previsiones para este año son optimistas: las reservas en restaurantes han aumentado un 7 % respecto al año pasado. Además, el espíritu festivo se contagia en grupo, ya que las reservas de más de cinco personas suponen un 20 % del total, frente al 16 % de un viernes normal, y este tipo de reservas ha crecido un 28 % con respecto a octubre de 2024.

La tradición estadounidense se ha integrado plenamente en la cultura española, y ciudades como València muestran estos días su versión más oscura y divertida. Las marcas y los espacios culturales aprovechan esta cita para ofrecer experiencias inmersivas o espectáculos temáticos, en una tendencia que replica lo que ocurre al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, el gasto por Halloween alcanzó en 2024 los 11.600 millones de dólares, según la National Retail Federation (NRF), con los caramelos (3.900 millones), los disfraces (4.300 millones) y las decoraciones (4.200 millones) como principales categorías de consumo.

Pero más allá de la estética del miedo y las calabazas, en la Comunitat Valenciana estas fechas también son sinónimo de tradición, repostería y cultura popular. Aquí algunos planes para celebrar Halloween y Todos los Santos con sabor y magia valenciana.

‘Les ànimes desperten amb sabor valencià’

Con la llegada del mes de noviembre, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de València, en colaboración con la Diputación de Valencia, impulsa una nueva edición de su campaña de Todos los Santos, la festividad que verdaderamente se celebra en nuestro país, una propuesta que reivindica el valor de la repostería tradicional valenciana.

Bajo el lema ‘Per Tot Sants, les ànimes desperten amb sabor valencià’, los hornos y pastelerías de la ciudad preparan una irresistible gama de dulces típicos -huesos de santo, buñuelos, panellets- junto a nuevas creaciones que reflejan la innovación del sector.

Dulces de Todos los Santos del Gremio de Panaderos. / GP

El presidente del Gremio, Juanjo Rausell, recuerda que «detrás de cada producto hay muchas horas de oficio, esfuerzo y pasión. Nuestro objetivo es que la gente redescubra el valor de lo nuestro, esos sabores que forman parte de nuestra historia». La campaña busca fomentar el consumo de productos artesanos y de proximidad, fortaleciendo la economía local y el vínculo entre los establecimientos y la ciudadanía y dejando a un lado los caramelos importados de la cultura estadounidense.

«Comprando estos productos artesanos en tu horno de barrio estás contribuyendo a mantener viva la gastronomía valenciana», subraya Rausell. Una manera deliciosa de celebrar la festividad desde la tradición, la sostenibilidad y el gusto por lo auténtico.

Música electrónica para un viaje ‘Sideral’

Para quienes prefieran una noche de Halloween con ritmo, el Roig Arena acogerá en la noche del 31 de octubre el festival Sideral, el primer gran evento de música electrónica en este nuevo recinto valenciano.

Con un despliegue audiovisual inmersivo y un concepto único de enfrentamientos musicales y colaboraciones en cabina, Sideral reunirá a algunos de los nombres más potentes del panorama techno actual. Entre los artistas confirmados está Andrés Campo f2f Buenri, Adrián Mills f2f Wilderích, Cera Khin f2f CLTX, Lucía Gea f2f Niz y AEREA.

El Roig Arena en una imagen de archivo. / RAULBARCIA.com

Detrás del evento está el colectivo 240 KM/H, con su marca F2F, que apuesta por actuaciones duales donde dos DJs se retan y fusionan sus estilos. Una experiencia sonora y visual perfecta para quienes quieran vivir Halloween con intensidad.

El imaginario mágico renace

Más allá del miedo y el disfraz, el 1 de novembre, día de Tots Sants, es también una fecha para mirar hacia nuestras propias raíces culturales. En ese contexto, Francesc Gisbert presenta una edición renovada de su obra ‘Màgia per a un poble’, un clásico de la divulgación sobre el imaginari valencià.

'Màgia per a un poble', de Francesc Gisbert. / L'ETNO

El autor recuerda que en muchas culturas europeas precristianas, por estas fechas se celebraba el inicio del invierno y el día de los muertos, un momento en que «las puertas de los dos mundos estaban abiertas y podía pasar cualquier cosa». En este espíritu, ‘Màgia per a un poble’ recupera criaturas fantásticas, brujas o dragones, además de rutas, tradiciones y relatos mágicos que forman parte de nuestra memoria colectiva. De hecho, se le considera «la Biblia del imaginario valenciano», según Amparo Pons, de la Biblioteca de l’ETNO. Una lectura perfecta para acompañar la víspera de Todos los Santos y embriagarse de misterio, memoria y cultura popular.