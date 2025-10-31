Nerea Tomás, enóloga del año en la Comunitat Valenciana.

Tiene solo 32 años pero ya lleva a sus espaldas una dilatadísima experiencia profesional. La alicantina Nerea Tomás, cuarta generación de una saga familiar estrechamente vinculada al mundo del vino, acaba de convertirse en la ‘Enologa del Año de la Comunitat Valenciana’, título que otorga la Asociación de Enólogos de la Comunitat Valenciana y cuyo nombramiento se formalizará a mediados de noviembre en el evento EnofestCV 2025.

Nerea a trabajado en bodegas de Chile y California, y los últimos seis años ha estado al frente de Bocopa, aunque acaba de desvincularse de la entidad para dedicarse a su proyecto personal de ‘vinos de garaje’ junto a su pareja y a valorar otras propuestas que tiene sobre la mesa de pequeñas bodegas con proyectos vinculados a recuperación de uvas minoritarias y parcelas singulares. La enóloga reconoce que el nombramiento «me llega en un momento vital de cambios, por lo que esto es como un nuevo punto de partida en mi trayectoria profesional». Aunque no descarta asumir responsabilidades en otras bodegas a corto plazo, por el momento «quiero centrarme en el proyecto que inicié hace un tiempo con mi pareja y con el que queremos crear vinos que emocionen a partir de parcelas singulares de Alicante».