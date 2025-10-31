La Teta Calva presenta «Tributo»

La compañía valenciana La Teta Calva regresa al Teatre El Musical (TEM)con su última creación, «Tributo», una obra que combina humor, emoción y reflexión para rendir homenaje a todas esas personas anónimas que sostienen el mundo desde lo cotidiano.

Con su habitual estilo irreverente y poético, el dúo formado por Xavo Giménez y María Cárdenas propone un viaje teatral sobre la memoria, el paso del tiempo y la necesidad de agradecer lo vivido. La pieza invita al público a reír, emocionarse y reconocerse en la historia común de una generación que aboga por la persecución de los sueños sin importar alcanzar o no el éxito. Todo ello, a través de dos roqueros cuya banda se encuentra en su peor momento tras quedarse sin uno de sus integrantes, el líder.

Para conocer su peculiar historia, el Teatre El Musical acogerá la obra «Tributo» los días viernes 15 y sábado 16 de noviembre, a las 20:00 horas. Las entradas están ya disponibles en la web oficial del TEM. «Están en mitad de la nada. Encerrados en su local con el ruido de la ciudad bien lejos y con el suyo bien cerca. Ni viejas glorias ni jóvenes promesas. Así son Los Osamenta. Esta es la historia de una canción, la misma canción de siempre. Un local de ensayo es como la sala de neonatos donde nacen esos seres frágiles que cuando cruzan el umbral están expuestos. La historia de su banda o de nuestra compañía de teatro. La Teta Calva cumple diez años. Los Osamenta también».

Programación octubre-enero 2025-2026

